羽球亞錦賽／奧運積分最終戰 周天成、黃金混雙打頭陣

羽球亞錦賽今天在中國大陸寧波登場，首日會外賽我國唯一代表胡綾芳／林筱閔打下2連勝，順利晉級明天登場的會內賽；明早9點開戰的會內賽包括「一哥」周天成和黃金混雙葉宏蔚／李佳馨都打頭陣上場，尋求女單連霸的「一姊」戴資穎將在中午12點40分左右迎戰香港小將盧善恩。

巴黎奧運積分計算時間從去年5月1日到今年4月28日，亞錦賽成積分截止前最後一站，每個單項都是32籤，中華羽將精銳盡出，連同今天會外賽出線的胡綾芳／林筱閔，總共有19組台將挑戰金盃。

19組台將包括男單周天成、「左手重砲」林俊易和「羽球王子」王子維，女單戴資穎、宋碩芸、許玟琪和白馭珀，男雙李哲輝／楊博軒、盧敬堯／楊博涵、雙胞胎李芳任／李芳至、「麟洋配」王齊麟／李洋，女雙許雅晴／林琬清、李佳馨／鄧淳薰、胡綾芳／林筱閔和張淨惠／楊景惇，以及混雙張課琦／李芷蓁、葉宏蔚／李佳馨、邱相榤／林筱閔和楊博軒／胡綾芳。

李哲輝／楊博軒原本抽到「籤王」，但印度球王組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）退賽，讓李楊配兵不血刃晉級，也成率先前進16強的台將。

明天賽事早上9點開戰，小天和黃金混雙都打開場，世界排名15的小天將在第一球場碰世界排名17的地主翁泓陽，去年打下銅牌的「麟洋配」也將在同場地碰日本古賀輝／齋藤太一。

尋求連霸的小戴首戰安排在第三球場，對手是會外賽晉級的盧善恩，預計中午12點40分上陣。