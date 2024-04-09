金恩盃／謝淑薇首戰因膝傷未出賽 仍到場為隊友喝采

2024金恩盃女子團體網球亞大區第一級賽事今天正式在長沙開打，中華隊首日與中國隊上演「海峽大戰」，最受關注的8座大滿貫雙打冠軍謝淑薇因為膝蓋傷勢沒有出賽，不過單打葛藍喬安娜面對王欣瑜打出精彩一戰，女雙詹皓晴／梁恩碩更是為中華隊拿下一點，儘管最終中華隊以1：2敗北，但仍為10日與南韓之戰增添信心。

女單世界307名的葛藍喬安娜第一點單打就和世界43名的中國好手王欣瑜纏鬥了2小時12分鐘，首盤雖然一度取得5：2領先，但卻遭王欣瑜連趕5局，以5：7丟掉，次盤她雖然一路落後但也和對手戰到搶七大戰，最後才以6：7（4）落敗。

葛藍賽後說：「其實有點生氣，因為覺得其實是有機會贏下來的，知道她很喜歡把比賽節奏加快，所以今天的策略就是多一點變化，不要被她帶走，可以多打一些旋一點的球，或是用一些切球、比較低一點的球去擾亂她節奏。」

雖然輸球還是覺得有點可惜，但手腕傷勢復出才打第二戰就打出自己想要的內容，依舊讓葛藍很滿意，「雖然今天輸了，但覺得打出一場好球，很開心能在這樣的氣氛下打球。」

第二場則是由女單世界219名的楊亞依對戰「大魔王」世界第7名的中國一姊鄭欽文，最終則是僅拿1局就吞敗，楊亞依表示，「賽前其實大概就有心理準備可能會遇到她（鄭欽文），上場就沒有想太多，就是好好的，面對面去挑戰她，不要害怕就是跟她打就對了，但實質上打下去，我才知道自己跟她相差了多少，不過能有機會和她正面對決，畢竟過去我連50名的選手都很少有機會碰到，這次能跟欽文打到，也算是解鎖成就了吧。」

雖然前兩點單打都丟掉後，中華隊確定已經落敗，不過因為事關排名，最後一點雙打也如期登場，中華隊由經驗豐富的詹皓晴搭檔梁恩碩出擊，擊敗朱琳／郭涵煜，替中華隊開胡。

賽後詹皓晴直言首盤率先破發，她認為就是能甩開對手最大的關鍵，今天雖然是第一次跟梁恩碩搭配，感覺兩人打法互補，「我們兩個都是站反拍位，討論後決定就交給恩碩，決勝點依樣給她，我在前排就是想辦法幫忙。」

而台灣一姊謝淑薇因為膝蓋傷勢此役掛免戰，不過第一點單打謝淑薇的哥哥謝政瀛就來到球場觀看葛藍喬安娜單打比賽，還掏出筆記本寫寫畫畫，謝淑薇則是在次盤時來到球場為隊友加油，當葛藍打出好球時，也為她鼓掌喝采，值得一提的是當時葛藍的對手正是去年和謝淑薇一起在法網奪下女雙冠的搭檔王欣瑜，謝淑薇也一路待到女雙賽事都結束後，才和家人、日本教練藤原里華一同離開球場。