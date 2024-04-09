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羽球／戴資穎拚亞錦賽第4冠 首輪出戰香港選手盧善恩

中央社／ 台北9日電
戴資穎。（資料照／Badminton Photo提供） 曾思儒
戴資穎。（資料照／Badminton Photo提供） 曾思儒

亞洲羽球錦標賽今天開打，台灣女雙組合胡綾芳與林筱閔資格賽拿下2連勝，闖進會內賽，而尋求賽史生涯第4冠的台灣一姐戴資穎，女單首輪將出戰21歲香港小將盧善恩。

今年羽球亞錦賽在中國寧波舉行，為巴黎奧運積分賽最後1站，今天進行首日資格賽賽程，明天將展開會內賽首輪。

世界排名第3的戴資穎這次榮膺女單第3種子，過去她曾在2017年、2018年、2023年亞錦賽3度封后，這次將尋求連霸以及生涯第4冠。

戴資穎本季前4站都至少4強起跳，並在印度羽球公開賽登頂，這次亞錦賽首輪對手為從資格賽出線、排名第57的21歲香港小將盧善恩。

男單部分，周天成首輪將對戰中國選手翁泓陽，與林俊易將分頭出擊，爭取晉級機會，而王子維因馬來西亞選手黃智勇退賽，兵不血刃挺進16強。

至於男雙組合王齊麟與李洋，首輪將碰上日本組合齋藤太一與古賀輝，而李哲輝與楊博軒原訂出戰頭號種子的印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與謝提（Chirag Shetty），因對手退賽，直接收下晉級門票。

另外，女雙、混雙組合各有4組台灣好手出賽，包括稍早在資格賽登場的胡綾芳與林筱閔，以2比0一連擊敗伊朗組合艾斯康達利（Paria Eskandari）與塔吉克（Romina Tajik）、泰國組合素帕瑪特（Supamart Mingchua）與帕塔拉蓬（PattarapornRungruengpramong），將與自家人鄧淳薫與李佳馨在女雙會內賽首輪會師。

戴資穎 李佳馨 羽球

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