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北市府積欠全中運裁判費250萬 教育局：明日全發放

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市睽違12年再度主辦全中運，將於4月20日於小巨蛋舉行開幕式，卻傳出多項預賽裁判費用積欠1個月，金額逾250萬元。圖／聯合報系資料照
北市睽違12年再度主辦全中運，將於4月20日於小巨蛋舉行開幕式，卻傳出多項預賽裁判費用積欠1個月，金額逾250萬元。圖／聯合報系資料照

全國中等學校運動會4月20日開幕，由台北市教育局主辦，民代揭露北市府積欠預賽的裁判費1個月、金額至少250萬元，向教育局反映也沒下文，直到開議當天才因為「怕被議員罵」才承諾明天撥款。教育局回應，因裁判人數眾多，聯繫往返所需時間影響薪資核撥，預計明日全部發放。

議員林延鳳表示，北市府主辦全中運，竟積欠所有預賽裁判薪水，金額至少250萬元，主辦國家級賽事，整場賽事至關重要的裁判都能虧待，萬一群起罷工，讓比賽開天窗，豈不丟盡首都顏面？批評市長蔣萬安「大事做不好，小事管不了」

林延鳳指出，許多網球賽事裁判向陳情，全中運網球資格賽自3月9日開始，已於3月15日落幕，截至9日，不僅日薪1400至1700元的報酬沒拿到，連外縣市代墊交通、住宿費之金額也都欠著，其他賽事項目也有類似情況。8日向教育局長湯志民反映仍無下文，經費不但沒著落，教育局還扯「承辦之台北市立大學核銷程序冗長」等推諉塞責藉口。

林延鳳說，教育局還親口證實，日前早已核撥，但卡在台北市立大學會計流程，經費為250萬元，北市大卻聲稱教育局尚未將這筆錢到位，整件事情淪為羅生門。一直到9日施政報告開始前20分鐘，才因「怕被議員罵」承諾10日會撥款，積欠薪資1個月之久。

北市教育局回應，全中運裁判費支付方式，是依審計原則及台北市近年來採行模式，於比賽時蒐集資料核銷匯款方式辦理。目前全中運裁判相關費用已出帳金額253萬，待出帳213萬、審核中134萬。

教育局說，因裁判人數眾多，每位都有裁判費、交通或住宿費等項目，須於比賽後彙整資料，依據各項標準逐一查核，疏誤項目分別再向裁判或旅行業者分別聯繫更換憑證，聯繫往返所需時間，亦同時影響同一批費用核撥。

教育局表示，目前已完成賽事包含資格賽軟網、硬網、羽球桌球、木球，以及會內賽划船。市大已支付羽球、木球裁判費，以及軟網、硬網及桌球交通及住宿費；剩餘項目除划船住宿費資料待補件外，預計4月10日撥予裁判。

全中運 桌球 羽球

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