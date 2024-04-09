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足球／安聯小小世界盃邁入11周年 報名12日截止

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
安聯小小世界盃成為凝聚球隊與家庭親友重要的活動。圖／迷你足球協會提供
安聯小小世界盃成為凝聚球隊與家庭親友重要的活動。圖／迷你足球協會提供

全國最大幼兒足球盃賽「2024安聯小小世界盃」，今年邁入11周年，適逢巴黎奧運年主題為「Fight for Glory！」希望小球員們都能夠盡力展現自己，拿出最佳表現，致敬奧運精神，3月25日開放報名後，吸引全台各路球隊踴躍報名，4月12日即將截止，倒數最後三天，還未報名的球隊速度要快囉。

去年是「安聯小小世界盃」第10年，在推廣台灣幼兒足球的路上，安聯人壽絕對是至關重要的奠基者，從2014年第一屆257隊報名參賽，到2019年參賽隊伍數已經高達1458隊，增長率達到431%；推廣年齡層也從6歲至10歲，向上擴及至12歲至15歲組別，經過10年耕耘，更讓台灣的幼兒足球，從原先像是一片沙漠，發展出如同球員們奔馳的球場，充滿生命力和歡笑，今年適逢巴黎奧運年，更是結合奧運精神。

「Fight for Glory」是今年的賽事slogan ，激勵每位球員超越極限、追求卓越，這是對運動精神和團隊合作的承諾， 也是對奧運精神的致敬，期待球員在球場上盡情發揮，綻放出屬於自己的光芒，同時作為安聯小小世界盃的悠久傳統，今年仍會遴選優秀潛力的球員能飛往國外參加培訓，讓優秀的球員能夠有機會和其他國家的球員交流。

「2024安聯小小世界盃」今年維持開放U6至U15組別報名參加，並開放台北市、花蓮縣、新竹縣、高雄市、台中市、新北市、台南市七個區域報名，全國總決賽將訂在7月6日至7月7日，於台北市立大學天母校區體育館登場，並由愛爾達體育台現場直播，讓親友團能夠為勇敢追夢的孩子們加油打氣。

最終五個組別的奪冠隊伍，都可以直接把冰淇淋冠軍金盃帶回家，享受專屬的奪冠獎盃，完全比照世界盃冠軍的規格；今年每個組別的冠軍和亞軍球隊，還能獲得限量版的安聯小小世界盃紀念鑰匙圈，前三名再加碼利百代贊助的大禮包。

光芒

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