網球金恩盃謝淑薇領軍台灣隊 9日首戰強碰大陸隊

中央社／ 台北8日電

2024年網球金恩盃（Billie Jean King Cup）亞大區一級賽明天在中國長沙點燃戰火，共6隊競爭，由女子雙打世界球后謝淑薇領軍的台灣隊首戰對上實力堅強的中國隊。

6隊包含台灣、紐西蘭隊、大洋洲隊、印度隊、韓國隊及中國，採單循環賽、2單1雙制，前2名晉級世界組升降賽，3、4名續留一級，最後2名2025年落入亞大區二級，且開賽前一天才會公布隔日對戰組合。

依國際網球總會（ITF）對球員取得奧林匹克運動會資格規定，選手須在奧運週期內至少代表國家參加2次金恩盃，這也讓各國精銳盡出；除謝淑薇，台灣隊成員包括杭州亞洲運動會女雙金牌詹皓晴、「台灣小鋼砲」梁恩碩、成都世界大學運動會女單銀牌楊亞依及台英混血好手葛藍喬安娜。

中國隊陣中有女單世界排名第8的鄭欽文，台灣隊總教練何智仁接受隨行媒體採訪表示，賽前就知道中國陣容相當強大，但這次就是為備戰奧運，對3名年輕好手是非常棒的學習機會。

此外，謝淑薇也把握開賽前最後練習機會，與哥哥謝政瀛、日本教練藤原里華一起訓練，吸引當地網球學校小學員們注意力，頻頻拿手機錄影、拍攝，只為一睹球后風采。

詹皓晴 謝淑薇 鄭欽文

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