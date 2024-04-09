舉重世界盃 陳柏任抓舉3次失敗無緣巴黎奧運

在泰國登場的舉重世界盃，台灣好手陳柏任今天在男子102公斤級A組出賽，意外地3次抓舉都失敗，因此沒有最終成績，而他原本奧運排名僅在第15名，確定和巴黎奧運無緣。

陳柏任在泰國舉重世界盃男子102公斤級A組抓舉開把重量為176公斤，在13名選手中排第3重的，沒想到他第1次試舉卻失敗。

接著陳柏任在第2、3次試舉都是直接挑戰178公斤，但可惜還是沒能舉起手中的槓鈴，因此抓舉3次都失敗沒有成績，依照賽制後續的挺舉也無法參加，進而沒有最終成績。

在這場世界盃前，陳柏任雖然在男子102公斤級以386公斤排名第15名，距離第10名的選手成績僅差4公斤，只可惜這次沒能再扛起新重量。舉重隊總教練林敬能在接受中央社記者訪問時表示，陳柏任很可惜沒能發揮出來，確定無緣前進巴黎奧運。

截至今天為止，台灣目前共有49公斤級的方莞靈、59公斤級的郭婞淳、71公斤級的陳玟卉3名女將確定取得巴黎奧運參賽門票。

儘管後續還有羅楹湲、汪凌蓁，男子的馬靖捷、董秉誠4人出賽，但其中僅羅楹湲的女子81公斤級屬於奧運量級。

上屆東京奧運台灣舉重代表隊共有男子選手高展宏、陳柏任、謝昀庭；女子選手方莞靈、江念欣、郭婞淳、陳玟卉等共7名選手參賽。其中郭婞淳、陳玟卉拿下1金1銅，陳柏任獲得第5是男子選手最佳成績。