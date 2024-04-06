快訊

王品旗下初瓦、嚮辣疑食物中毒7人送醫 北市衛生局證實

IU太暖心！演唱會秀三語字幕 向花蓮地震罹難者家屬致意：深切的哀悼

砂卡礑步道「胡小姐、游家都新北人」 侯友宜發聲了

運動舞蹈／全國總統盃首日成人A組拉丁舞PK戰 林詠鉦莊雅晴雪恥奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
林詠鉦與莊雅晴拿回成人A組拉丁舞金牌。大會提供
林詠鉦與莊雅晴拿回成人A組拉丁舞金牌。大會提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

113年度第23屆全國總統盃運動舞蹈錦標賽自今（6）日起，一連兩天在台北體育館(紅館)盛大開跳，首日賽事壓軸的成人A組拉丁舞PK戰，林詠鉦/莊雅晴一雪去年中正盃馬前失蹄的恥辱，順利奪回金牌

小將藍郁翔/劉靜先在21歲以下青年A組拉丁舞拿下金牌，最後在成人A組拉丁舞跳出銀牌，1金1銀表現搶眼。成人A組拉丁舞銅牌則由李侑宸/林芯妤抱走。

在成人單人A組拉丁舞方面，決賽進行捉對撕殺，這也是首次舉行單人項目的PK戰，結果男生曾瑋晟不僅自少數參賽的6位男生中脫穎而出，並打敗眾家女生，勇奪金牌，銀牌林芯妤；銅牌彭詩云。

現年21歲的曾瑋晟以前都是參加21歲以下組別的比賽，今年是第一次參加成人單人拉丁舞的比賽，他認為國內單人項目的實力非常堅強，他也沒料到自己會奪冠，高興之餘，也希望能在年底的全民運動會上拿到好成績。

3月底甫從西班牙拿回編排舞世錦賽銀牌的10位（周承蔚、康歆妮、李懷德、周芷嫻、劉靜、陳依爭、邱翊婷、陳亭羽、陳育嫻、楊若彤）小將，當然成為這次比賽的焦點，不僅擔任開幕宣讀誓詞的選手，並接受大會的頒獎。

其中陳依爭在青年單人A組拉丁舞預賽時處於領先狀態，但在決賽時仍敗給去年中正盃金牌的李婕語，落至第4，李婕語金牌；郭品薰銀牌；彭詩雲銅牌。

青年A組拉丁舞，林侑宸/林芯妤繼去年中正盃後再度奪金；李懷德/周芷嫻銀牌；陳益宏/林立妍銅牌。

21歲以下青年A組拉丁舞，金牌仍由藍郁翔/劉靜霸佔；李侑宸/林芯妤銀牌；曹博程/陳妍安銅牌。

青少年一級A組拉丁舞，林品毅/陳禹彤金牌；徐亞妍/黃祈宣銀牌；陳炫羽/胡馨勻銅牌。

成人單人A組拉丁舞曾瑋晟金牌。大會提供
成人單人A組拉丁舞曾瑋晟金牌。大會提供

西班牙世錦賽拉丁編排舞十位女將拿下銀牌，今開幕式授獎。大會提供
西班牙世錦賽拉丁編排舞十位女將拿下銀牌，今開幕式授獎。大會提供

林侑宸與林芯妤拿下1金1銀1銅。大會提供
林侑宸與林芯妤拿下1金1銀1銅。大會提供

陳依爭在青年單人A組拉丁跌落至第4。大會提供
陳依爭在青年單人A組拉丁跌落至第4。大會提供

藍郁翔與劉靜抱走1金1銀。大會提供
藍郁翔與劉靜抱走1金1銀。大會提供

女生 運動 金牌 青年

相關新聞

運動舞蹈／全國總統盃首日成人A組拉丁舞PK戰 林詠鉦莊雅晴雪恥奪冠

113年度第23屆全國總統盃運動舞蹈錦標賽自今（6）日起，一連兩天在台北體育館(紅館)盛大開跳，首日賽事壓軸的成人A組拉丁舞PK戰，林詠鉦/莊雅晴一雪去年中正盃馬前失蹄的恥辱，順利奪回金牌。 小

健美健身／全國健身模特兒們著晚禮服 驚豔台北體育館

中華民國健美健身協會今、明兩天在台北體育館舉辦FitModel模特健體、形體錦標賽暨2024國家選手選拔賽共吸引298人...

響應運動促進發展與和平日 中華奧會邀選手共同宣導

中華奧會「運動促進和平委員會」邀請多位知名運動員，響應聯合國大會將每年的4月6日訂為「國際運動促進發展與和平日（Inte...

全大運／台體大暌違20年再度承辦 吉祥物捷駱登玉山

113年全國大專校院運動會即將於5月4日開幕，近日承辦方國立台灣體育運動大學籌備處也完成各項賽事抽籤，15日將在台中公園...

UVL／張育陞狂飆30分 彰師成20年來首支封王中南部球隊

說好的UVL隊史首冠，專程從日本回國為彰化師大助拳的張育陞辦到了，112學年度UVL大專排球聯賽公開一級決賽，昨晚在北市...

體操／克羅埃西亞挑戰賽 唐嘉鴻難度分創新高預賽第1晉級

遠赴克羅埃西亞參加體操挑戰賽的「亞洲貓王」唐嘉鴻，今天在男子單槓預賽順利完成難度6.3分的新動作，最終以15.100分、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。