運動舞蹈／全國總統盃首日成人A組拉丁舞PK戰 林詠鉦莊雅晴雪恥奪冠

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113年度第23屆全國總統盃運動舞蹈錦標賽自今（6）日起，一連兩天在台北體育館(紅館)盛大開跳，首日賽事壓軸的成人A組拉丁舞PK戰，林詠鉦/莊雅晴一雪去年中正盃馬前失蹄的恥辱，順利奪回金牌。

小將藍郁翔/劉靜先在21歲以下青年A組拉丁舞拿下金牌，最後在成人A組拉丁舞跳出銀牌，1金1銀表現搶眼。成人A組拉丁舞銅牌則由李侑宸/林芯妤抱走。

在成人單人A組拉丁舞方面，決賽進行捉對撕殺，這也是首次舉行單人項目的PK戰，結果男生曾瑋晟不僅自少數參賽的6位男生中脫穎而出，並打敗眾家女生，勇奪金牌，銀牌林芯妤；銅牌彭詩云。

現年21歲的曾瑋晟以前都是參加21歲以下組別的比賽，今年是第一次參加成人單人拉丁舞的比賽，他認為國內單人項目的實力非常堅強，他也沒料到自己會奪冠，高興之餘，也希望能在年底的全民運動會上拿到好成績。

3月底甫從西班牙拿回編排舞世錦賽銀牌的10位（周承蔚、康歆妮、李懷德、周芷嫻、劉靜、陳依爭、邱翊婷、陳亭羽、陳育嫻、楊若彤）小將，當然成為這次比賽的焦點，不僅擔任開幕宣讀誓詞的選手，並接受大會的頒獎。

其中陳依爭在青年單人A組拉丁舞預賽時處於領先狀態，但在決賽時仍敗給去年中正盃金牌的李婕語，落至第4，李婕語金牌；郭品薰銀牌；彭詩雲銅牌。

青年A組拉丁舞，林侑宸/林芯妤繼去年中正盃後再度奪金；李懷德/周芷嫻銀牌；陳益宏/林立妍銅牌。

21歲以下青年A組拉丁舞，金牌仍由藍郁翔/劉靜霸佔；李侑宸/林芯妤銀牌；曹博程/陳妍安銅牌。

青少年一級A組拉丁舞，林品毅/陳禹彤金牌；徐亞妍/黃祈宣銀牌；陳炫羽/胡馨勻銅牌。

成人單人A組拉丁舞曾瑋晟金牌。大會提供

西班牙世錦賽拉丁編排舞十位女將拿下銀牌，今開幕式授獎。大會提供

林侑宸與林芯妤拿下1金1銀1銅。大會提供

陳依爭在青年單人A組拉丁跌落至第4。大會提供