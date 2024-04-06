健美健身／全國健身模特兒們著晚禮服 驚豔台北體育館
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中華民國健美健身協會今、明兩天在台北體育館舉辦FitModel模特健體、形體錦標賽暨2024國家選手選拔賽共吸引298人報名參加。
近年協會在理事長許安進的帶領下，推動台灣健美健身與國際接軌成效豐碩，這次更向IFBB國際總會取經將年輕項目「女子運動模特兒」、「女子泳裝模特兒」、「女子健身模特兒」帶回國內，讓更多女性運動愛好者參與。
許安進致詞時表示，國內社會保守的女性觀念普遍不太敢穿著較裸露的比基尼上台比賽，因此希望藉由這三個新增項目提供女性更多元化的選擇，並提升國內女性運動環境及參與率。
副理事長陳孔文提到協會近年積極遍地開花培育無數教練及裁判，並將IFBB國際總會的各項目規則與規定推廣給更多國內運動愛好者，在教練證照進階課程中也新增樂齡銀髮族群的相關指導技巧，也歡迎大家追蹤「中華民國健美健身協會」臉書粉專報名。
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