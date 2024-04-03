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舉重世界盃／挺舉2把完表情怪怪......郭婞淳第5名作收

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
郭婞淳。報系資料照
郭婞淳。報系資料照

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巴黎奧運舉重資格賽之一的世界盃，3月31日到4月11日在普吉島登場，我國「舉重女神」郭婞淳今天在女子59公斤級A組登場，被轉播以「超級明星」形容的她抓舉成績100公斤、挺舉130公斤，總和240公斤排名第5收尾，但挺舉第2次試舉後面部表情有些異狀，第3次試舉直接放棄。

59公斤級B組賽事下午已經結束，晚間進行A組賽事；先登場的抓舉，郭婞淳前2次試舉的98公斤和100公斤都成功，第3次試舉的102公斤失敗，100公斤成績在所有59公斤級女將中排名第10。

郭婞淳挺舉從125公斤開始，成功後從126公斤調整到128公斤，再提升到130公斤，雖乾淨俐落完成動作，但下場時表情和步伐有些不適，原本第3次試舉準備挑戰131公斤直接放棄，以130公斤結束賽事。

20歲的北韓小將金日景和中國裴鑫依，以及昨天剛過23歲生日的中國羅詩芳最後對決。金日景第3次挺舉舉起132公斤，總和240公斤暫居首位，但挺舉第一次試舉就選133公斤的羅詩芳則是第一把就成功，總和241公斤直接攻上首位；裴鑫依挺舉成功舉起130公斤後，接續2次挑戰134公斤都失敗，以233公斤錯過頒獎台。

羅詩芳挺舉第2個重量選擇140公斤，第2次試舉失敗後仍繼續挑戰，第3次試舉成功舉起平郭婞淳世界紀錄的140公斤，以總和248公斤登頂。

舉重在巴黎奧運縮減量級，男、女各剩5個量級，郭婞淳所屬的59公斤級不受影響，且目前排名也在前10名的奧運安全範圍。

2019年天津世界盃，郭婞淳參加的是64公斤級，她抓舉105公斤排名第2、挺舉141公斤排名首位，總和246公斤不敵中國鄧薇的255公斤，不過東京奧運郭婞淳以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤帶回59公斤級金牌，完成個人所有國際大賽都奪冠的「金滿貫」榮耀。

去年杭州亞運，帶傷上陣的郭婞淳受限身體狀況，以抓舉101公斤、挺舉126公斤、總和227公斤拿下銅牌；泰國世界盃是郭婞淳亞運後的第一場國際賽。

亞運 舉重 郭婞淳

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