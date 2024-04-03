滑輪／天后楊合貞職業隊限定出賽 培育下一代還有夢

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去年杭州亞運宣布退役「滑輪天后」楊合貞，在轉任教練後，昔日選手身分將成職業賽限定，4月中將代表德國職業隊出賽的她，期盼能汲取世界級好手經驗，傳承給下一代。

曾在世錦賽摘金，也曾締造世界紀錄，楊合貞在2017年台北世大運狂掃5金，讓人印象深刻，而她在2021年征戰世錦賽，遭到對手衝撞，那次傷勢留下腰椎神經受損等後遺症，讓原本就有意在杭州亞運後轉換跑道的她，似乎更難有轉圜空間。

楊合貞去年杭州亞運競速溜冰女子10000公尺計點淘汰賽決賽中，以銀牌作收，而她在2天後3000公尺女子接力賽，幫助台灣隊添得金牌。她接受中央社記者訪問時表示：「雖然個人賽有一點小遺憾，但畢竟有傷也拚盡全力，結果不是那麼完美，但也不算是什麼遺憾。」

在結束去年底全國運動會和國際賽後，楊合貞今年初投入教練培訓課程，退役不到半年的她坦言，有時翻閱昔日比賽照片和影片時，對於選手身分已成為過去式，仍有點難以置信。

今年2月德國職業隊Powerslide向楊合貞招手，讓看似一切按部就班地進行退休計劃悄悄有了些變化，原本還在猶豫的她，獲得教練吳炯助、家人力挺，讓她可以無後顧之憂，在率隊出征4月下旬全中運前，先代表職業隊參加4月14日在中國上海舉行的國際滑輪馬拉松巡迴賽首站賽事。

楊合貞表示，職業隊中集結各國頂尖好手，希望透過比賽學習、交流 ，「帶一些東西回來幫助小朋友。」

畢竟已近4個月沒訓練，加上平時還要帶隊，以及兼顧研究所博士班課程，在時間壓縮下，楊合貞不強求一下子恢復到以前的訓練強度，「算是邊減肥邊訓練，先享受比賽，確實太久沒練，一個月就要回來會很辛苦。」

職業賽限定選手身分，儘管重新點綴楊合貞退役生活，但她並沒忘了自己擔任教練使命感，看著選手們進步，楊合貞打從內心為選手開心，直呼一切很值得。

楊合貞去年憑藉著國際賽優異的表現，受邀參加國光體育獎章頒獎典禮，而她也期待希望能盡快培育出下一代選手，有朝一日能以不同身分出席國光獎章頒獎典禮。