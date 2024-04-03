足球／中學5人制決賽8日登場 新設金靴獎、MVP等個人獎

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112學年度中等學校5人制足球聯賽，今天於辦理全國決賽賽前記者會，邀請國女、國男及高男組決賽隊伍一同到場，在賽前為自己的隊伍誓師喊話，本學年度賽事，共計有200支球隊報名參賽，在歷過361場預賽、217場複賽後，將在4月8至13日於台北體育館進行國女、國男及高男3個組別全國決賽的循環賽賽事。

體育署表示，近年來中學5人制足球聯賽的參與隊數持續成長，今年報名隊數共有200隊，較去年181隊增加了19隊，並於各組別中均有新學校的隊伍報名加入，顯示學生足球運動在基層學校的發展有成。

而本學年度最終的決賽賽事提前由高女組於2月20日揭開序幕，最後由新北市新北高中奪下冠軍獎盃，完成三連霸的壯志，第二名為創下隊史隊最佳成績的國立台東體中奪下，而第三名由嘉義縣永慶高中獲得。

接續的決賽賽事將於4月8日開賽，由國女生組的高雄市右昌國中、南投縣水里國中、高雄市瑞祥國中、台東縣台東體中、高雄市後勁國中、高雄市阿蓮國中、花蓮縣光復國中、高雄市左營國中循環對戰。特別在國女組決賽部分，有5所學校來自高雄，這5隊從南區預賽到複賽持續表現亮眼，其中右昌國中與去年冠軍後勁國中目前同拿9分積分，都是今年冠軍大熱門，而緊追在後的南投水里國中亦來勢洶洶，連續3年都打入決賽，並在本學年度力求奪下隊史最佳成績。

而4月10日開賽的國男組及高男組賽事，國男組的部分，由台北市民生國中、台南市佳里國中、屏東縣長治國中、桃園市龍興國中、台北市和平中學、台北市蘭雅國中、嘉義縣新港國中、新竹縣博愛國中等8隊進行對賽。國男組的賽事今年度一樣戰況激烈，在去年冠軍隊伍北投國中意外止步在複賽後，由自107年後有多年未進決賽的台南市佳里國中，以積分9分暫列第1的姿態強勢回歸決賽隊伍行列，而積分並列6分的和平高中（國中部）及民生國中亦不可輕忽兩隊的強勁實力。

同日下午高男組賽事接續在後，由台南市新豐高中、台中市青年高中、台中惠文高中、桃園市大園高中、嘉義縣民雄農工、台北市復興高中、台南市北門高中、花蓮縣花蓮高中等8隊對戰。高男組去年冠軍民雄農工與亞軍復興高中，已在複賽中先行交手，並由民雄農工再次擊敗復興，以9積分暫坐第1位置，暫居第2的是目前積分7分的109學年度冠軍隊伍青年高中以及新豐高中。民雄農工尋求連霸之路，場場賽事都是關鍵，高男組的四強之戰，讓人期待各隊在決賽的精采交手，絕對不能錯過。

延續去年度修訂的「複賽成績保留」制度，決賽隊伍在複賽時與同組晉級決賽隊伍之對戰成績，將直接保留作為決賽成績。以可減少長時間比賽造成參賽隊伍學業及時間上負擔外，也將使複賽隊伍每場比賽均更全力以赴。去年首次試辦後獲得各參賽學校肯定，今年度也延續使用。

因此，在決賽正式開賽之前，戰績榜上已可看到決賽各隊複賽成績保留成績的積分。另外，優勝學校除了團體獎勵之外，針對選手個人表現亮眼的部分，本年度增設了「金靴獎」及「最有價值球員獎（MVP）」2項個人獎項，鼓勵參賽學生在爭取團隊勝利之外，也能盡情展現個人訓練有成的實力。