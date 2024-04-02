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影／首屆拉丁編排舞世錦賽奪銀　代表隊今晚搭機返台

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
我代表隊跨級別參加第一屆拉丁編排舞世界錦標賽，在9個國家的17支隊伍參賽中，以總分28.688的佳績奪得銀牌。記者黃仲明／攝影
我代表隊跨級別參加第一屆拉丁編排舞世界錦標賽，在9個國家的17支隊伍參賽中，以總分28.688的佳績奪得銀牌。記者黃仲明／攝影

WDSF世界運動舞蹈總會上周五（3/29）於西班牙坎布里斯爾斯舉行第一屆拉丁編排舞世界錦標賽，共有來自9個國家的17支隊伍參賽，我國代表隊10名青少年選手跨級別參加成人組，以總分28.688的佳績奪得銀牌。代表隊今晚6時22分搭機返台，受到親友團熱烈歡迎。

中華民國體育運動舞蹈總會秘書長彭彥鳴表示，此次參賽困難重重，主辦國一開始遺漏寄發通知書，直到世界運動舞蹈總會2月5日在官網公告，他們才發現這項賽事，由於時間緊迫，從組隊、訓練到參賽僅有一個月的時間；所有選手都還是在校生，必須在放學之後的時間繼續訓練，甚至有選手是從台中趕到台北練習後就回家，非常辛苦。

彭彥鳴指出，除了賽前準備時間不足，過程中還有經費不足、來不及調整時差及隊員受傷等等挑戰，卻能從預賽一路過關斬將挺進決賽，最後以總分28.688分拿下銀牌，締造台灣運動舞蹈歷年來的最佳成績。

彭彥鳴透露，本次賽事在補助經費有限的情況下，代表隊只能派出10名選手，如果要參加錦標賽的話一個人都不能少，但其中一名選手陳亭羽不慎在個人賽中扭傷腳踝，為顧全團隊竟犧牲拉丁舞準決賽，還在醫護人員勸阻後忍痛出賽，代表隊才有機會奪下此次銀牌。

代表隊選手除了參加團體組的錦標賽之外，選手也各自參加個人項目的公開賽，其中雙人舞國手劉靜光是個人賽就參加11回合、共表演55首曲子，最後在女子單人舞的成人拉丁舞、青年拉丁舞、成人標準舞、青年標準舞項目全部拿下四面金牌。

獲得四項個人金牌的劉靜表示，這次到西班牙比賽來不及調整時差，晚上還到會場彩排，晚上還要先把隔天比賽的髮型弄好，比賽當天5點就起來化妝，賽程很密集一個接著一個項目跳，全程無法吃東西只能喝能量飲料。之前也曾多次到國外參加雙人舞比賽，但這次都是單人舞，一跳就是十首歌，對體力的要求更強，加上時差對體力的影響非常大，所以真的很累，但拿到獎很開心。

代表隊成員返台時受到親友熱烈歡迎。記者黃仲明／攝影
代表隊成員返台時受到親友熱烈歡迎。記者黃仲明／攝影
獲得四項個人金牌的劉靜表示，本次比賽都是單人舞，對體力的要求更強，受時差影響真的很累，但拿到獎很開心。記者黃仲明／攝影
獲得四項個人金牌的劉靜表示，本次比賽都是單人舞，對體力的要求更強，受時差影響真的很累，但拿到獎很開心。記者黃仲明／攝影

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