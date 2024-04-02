影／首屆拉丁編排舞世錦賽奪銀　代表隊今晚搭機返台

WDSF世界運動舞蹈總會上周五（3/29）於西班牙坎布里斯爾斯舉行第一屆拉丁編排舞世界錦標賽，共有來自9個國家的17支隊伍參賽，我國代表隊10名青少年選手跨級別參加成人組，以總分28.688的佳績奪得銀牌。代表隊今晚6時22分搭機返台，受到親友團熱烈歡迎。

中華民國體育運動舞蹈總會秘書長彭彥鳴表示，此次參賽困難重重，主辦國一開始遺漏寄發通知書，直到世界運動舞蹈總會2月5日在官網公告，他們才發現這項賽事，由於時間緊迫，從組隊、訓練到參賽僅有一個月的時間；所有選手都還是在校生，必須在放學之後的時間繼續訓練，甚至有選手是從台中趕到台北練習後就回家，非常辛苦。

彭彥鳴指出，除了賽前準備時間不足，過程中還有經費不足、來不及調整時差及隊員受傷等等挑戰，卻能從預賽一路過關斬將挺進決賽，最後以總分28.688分拿下銀牌，締造台灣運動舞蹈歷年來的最佳成績。

彭彥鳴透露，本次賽事在補助經費有限的情況下，代表隊只能派出10名選手，如果要參加錦標賽的話一個人都不能少，但其中一名選手陳亭羽不慎在個人賽中扭傷腳踝，為顧全團隊竟犧牲拉丁舞準決賽，還在醫護人員勸阻後忍痛出賽，代表隊才有機會奪下此次銀牌。

代表隊選手除了參加團體組的錦標賽之外，選手也各自參加個人項目的公開賽，其中雙人舞國手劉靜光是個人賽就參加11回合、共表演55首曲子，最後在女子單人舞的成人拉丁舞、青年拉丁舞、成人標準舞、青年標準舞項目全部拿下四面金牌。