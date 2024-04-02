方莞靈挺舉、總和破全國 有望進軍巴黎奧運

中央社／ 台北1日電

台灣「舉重精靈」方莞靈今天征戰2024年泰國舉重世界盃女子49公斤級，在挺舉、總和打破自己的全國紀錄，且有望取得巴黎奧林匹克運動會門票。

泰國舉重世界盃3月31日到4月11日在普吉島舉行，這也是搶下巴黎奧運門票關鍵戰役。據國際舉重總會（IWF）規定，選手如果想取得奧運資格，除須保持在各量級前10名，還必須參加這站賽事。

東京奧運留下第4名佳績，方莞靈卻飽受舊傷困擾，甚至一度萌生退意，但回家鄉台南市養傷後，感受到很多家鄉「溫暖」，選擇繼續征戰，目標挑戰巴黎奧運。

方莞靈在抓舉項目，開把選擇82公斤成功，接著順利舉起84公斤，可惜第3把挑戰85公斤失敗，仍追平舉重女將林呈璟今年2月在亞洲舉重錦標賽締造的全國紀錄。

挺舉項目方莞靈依序舉起102公斤、104公斤，第3把選擇挑戰108公斤也如願完成，繳出抓舉84公斤、挺舉108公斤及總和192公斤成績，以總排名第7名作收。

方莞靈雖無緣站上頒獎台，但在挺舉、總和打破自己的全國紀錄，她告訴中央社記者，原本想挑戰110公斤，最後還是採取保守策略，當下只想著突破，腦袋一片空白，唯一信念是想「舉起來」。

有望再度踏上五環殿堂，方莞靈表示，非常感謝教練及所有幫助的人，自評目前肌力提升，未來會制定訓練計畫，不讓舊傷影響成績。之前因傷勢，心態上以提升成績、突破自我為主，當然也很開心有機會再度前進奧運舞台。

方莞靈 舉重

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