花式溜冰／陳毅帆長曲反超摘金 洪筱晴新曲再突破封后
2024台北國際花式滑輪溜冰公開賽，今天持續於台北市立大學天母校區體育館展開第二天賽程，我國「花式滑輪王子」陳毅帆、去年杭州亞運金牌洪筱晴今在長曲都有絕佳的表現，陳毅帆最後以總分146.73分反超林宜學摘金，洪筱晴更搬出全新曲目挑戰比亞運更高度難度的動作後，以總分106.59分摘下女子組金牌。
在前一天成年男子組短曲居次的陳毅帆，今在長曲中第4位出場，動作乾淨俐落，整曲雖延續去年，但組成、路線和技術都有做調整，整體難度都比去年更高，在沒有明顯失誤下完成，最終獲得全場最高的技術分46.09分、藝術分45.31分，總分獲得146.73分；接續壓軸登場的林宜學出現失誤，總分只獲143.24分，含恨拿下銀牌。
曾於於2022年締造六度稱霸世錦賽的「台灣花式滑輪王子」陳毅帆順利以3.49分差距奪金，他說：「今天有感覺比較順暢，只可惜有個原本想要3接3動作，臨時改成3接2，但完成的難度確實比去年更高，這是我今年第一場比賽，重點在檢測訓練成果，未來重點還是會放在國際賽事。」
接下來重頭戲在成年女子組壓軸出場、去年杭州亞運金牌洪筱晴，今在長曲很有誠意的搬出第一次的新曲目，一開場就震懾全場，過程中雖然有失誤下完成曲目，但最終仍獲得技術分35.95分、藝術分30.40分，總分獲得106.59分，還優於她在杭州亞運金牌的94.38分，奪下成年女子組金牌；童星出生的「美少女」吳若瑄初次升級挑戰成年組，以一襲自己製作的服裝詮釋「大紅燈籠高高掛」獲得總分68.65分獲得銀牌。
洪筱晴賽後說：「這套曲目是今年元月才開始練習，很可惜還是有點緊張，表現不如練習的好，亞運的曲目完成度更高，但這套曲目又試著增加更多難度，這次大約只完成8成；過去只跳兩周艾克索跳，但這次首度挑戰三周沙克跳接三周托路普跳，很開心有順利完成。」
體育署長鄭世忠賽後也親自頒發金牌給台灣一哥陳毅帆、一姊洪筱晴，首度在台灣參加國際賽的洪筱婷說：「很謝謝協會來辦這樣的國際賽，給國內選手有更多大比賽的經驗，給一個讚！」
今年首度舉辦的台北國際花式滑輪溜冰公開賽也出現不少令人期待的未來新星，其中台南年僅15歲民德國中3年級小將「酷哥」任子元，今在青少男子組長曲展現近乎沒有缺點的表現，最終獲得技術分28.74分、藝術分23.20分，長曲加短曲總分共87.20的高分奪金，甚至比許多成年組分數還高，但任子元賽後仍不改「酷酷」沒有笑容的說：「有些地方還是沒有做到，如果10分滿分，我覺得只有7分。」
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