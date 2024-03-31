花式溜冰／陳毅帆長曲反超摘金 洪筱晴新曲再突破封后

2024台北國際花式滑輪溜冰公開賽，今天持續於台北市立大學天母校區體育館展開第二天賽程，我國「花式滑輪王子」陳毅帆、去年杭州亞運金牌洪筱晴今在長曲都有絕佳的表現，陳毅帆最後以總分146.73分反超林宜學摘金，洪筱晴更搬出全新曲目挑戰比亞運更高度難度的動作後，以總分106.59分摘下女子組金牌。

在前一天成年男子組短曲居次的陳毅帆，今在長曲中第4位出場，動作乾淨俐落，整曲雖延續去年，但組成、路線和技術都有做調整，整體難度都比去年更高，在沒有明顯失誤下完成，最終獲得全場最高的技術分46.09分、藝術分45.31分，總分獲得146.73分；接續壓軸登場的林宜學出現失誤，總分只獲143.24分，含恨拿下銀牌。

曾於於2022年締造六度稱霸世錦賽的「台灣花式滑輪王子」陳毅帆順利以3.49分差距奪金，他說：「今天有感覺比較順暢，只可惜有個原本想要3接3動作，臨時改成3接2，但完成的難度確實比去年更高，這是我今年第一場比賽，重點在檢測訓練成果，未來重點還是會放在國際賽事。」

接下來重頭戲在成年女子組壓軸出場、去年杭州亞運金牌洪筱晴，今在長曲很有誠意的搬出第一次的新曲目，一開場就震懾全場，過程中雖然有失誤下完成曲目，但最終仍獲得技術分35.95分、藝術分30.40分，總分獲得106.59分，還優於她在杭州亞運金牌的94.38分，奪下成年女子組金牌；童星出生的「美少女」吳若瑄初次升級挑戰成年組，以一襲自己製作的服裝詮釋「大紅燈籠高高掛」獲得總分68.65分獲得銀牌。

洪筱晴賽後說：「這套曲目是今年元月才開始練習，很可惜還是有點緊張，表現不如練習的好，亞運的曲目完成度更高，但這套曲目又試著增加更多難度，這次大約只完成8成；過去只跳兩周艾克索跳，但這次首度挑戰三周沙克跳接三周托路普跳，很開心有順利完成。」

體育署長鄭世忠賽後也親自頒發金牌給台灣一哥陳毅帆、一姊洪筱晴，首度在台灣參加國際賽的洪筱婷說：「很謝謝協會來辦這樣的國際賽，給國內選手有更多大比賽的經驗，給一個讚！」