快訊

台北捷運車門關不了 奇岩站200旅客疏散改搭下班車

連健保署長石崇良都曾患病 自曝曾因香港腳引發蜂窩性組織炎

小二數學題藏慣老闆思維？「工廠一週生產力」考倒一票人

足球／孫興慜熱刺生涯160球 獨居隊史射手榜第5

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
南韓一哥孫興慜踢進逆轉球，同時是個人熱刺生涯第160球，超車前輩瓊斯，獨居熱刺隊史射手榜第5名。 美聯社
南韓一哥孫興慜踢進逆轉球，同時是個人熱刺生涯第160球，超車前輩瓊斯，獨居熱刺隊史射手榜第5名。 美聯社

亞洲一哥、南韓球王孫興慜持續追逐歷史！英超聯賽第30輪賽事，熱刺31日凌晨靠著孫興慜踢進決殺球、以2：1逆轉盧頓鎮，繼續在聯賽競爭前4名（代表下賽季的歐冠資格）。孫興慜的進球也是個人熱刺生涯的160球、獨居隊史第5名，2到4名都是退役選手，孫興慜本季仍有機會追逐前一名的齊弗斯（174球），也繼續推高亞洲選手在五大聯賽進球紀錄。

根據《天空體育網》報導，英超聯賽第30輪賽事，熱刺隊31日凌晨坐鎮主場迎戰盧頓鎮，開局慘遭客隊快速反擊失球，中場調整後，替補上陣的威爾士小將約翰遜發揮出色，先是造烏龍球幫熱刺追平比分，第85分鐘再助攻熱刺隊長、南韓一哥孫興慜轟進逆轉球，終場熱刺以2：1逆轉勝，繼續緊咬英超前4名，力拼下賽季歐冠資格。

孫興慜的逆轉進球也是個人熱刺生涯第160球，他於2015年夏窗結束前，以3000萬歐元加盟熱刺，至此仍是史上最貴的亞洲進攻手。截至31日，替熱刺上陣399戰，踢進160球、外帶88次助攻，4度獲得英超單月最佳，收下21/22賽季英超金靴，足以成為熱刺傳奇，而他如今還在追逐其他隊史傳奇。

這顆進球讓孫興慜超車威爾士傳奇瓊斯的159球，獨居熱刺隊史射手榜第5名，隊史前4名都是英格蘭選手，2到4名都是退役的傳奇：格里夫斯、史密斯與齊弗斯，格里夫斯與史密斯都是熱刺1960年代輝煌期的傳奇，史密斯幫助熱刺拿到20世紀以來、英格蘭首個雙冠王俱樂部紀錄，而格里夫斯與史密斯聯手替熱刺拿過歐戰冠軍，齊弗斯也助熱刺拿到2屆聯賽盃冠軍與歐足盃冠軍（歐霸前身）。

孫興慜有機會在本賽季就追上位居隊史第4的齊弗斯（174球），史密斯與格里夫斯的200多球相對有難度，最難的仍是隊史射手王、孫興慜的前隊友凱恩，作為青訓出身的凱恩是純血熱刺傳奇，他3度收穫英超金靴獎、7次獲選英超單月最佳，生涯替熱刺轟進280球。

此外，孫興慜也推高亞洲球員在五大聯賽的進球紀錄（英超與德甲加總聯賽159球），遙遙領先第二名的前輩車範根（98球）；至於亞洲選手的五大聯賽出場紀錄也穩居第一，目前排名第二的是日本不老傳奇長谷部誠（40歲、382場聯賽出賽），孫興慜德甲與英超加總已累積429場，仍處於實力巔峰的南韓、熱刺雙料隊長將繼續撰寫「孫哥障礙」。

【更多精采內容，詳見

英超 里夫斯

延伸閱讀

MLB／道奇捕手史密斯獲簽10年長約 比照大谷延遲支付條款

NBA／火箭爵士鬥毆事件 聯盟公佈兩當事人禁賽場次

MLB／紀念鳥山明…大谷上壘動作類「合體術」 教練改命名DBZ

NBA／名嘴批勇士要向美國人民道歉 柯爾：希望柯瑞打高爾夫

相關新聞

羽球／膝傷治療中 戴資穎自評狀況恢復5成

我國「一姊」戴資穎本季4場比賽至少都打進4強，但最近一場全英公開賽4強止步後就進入養傷階段，今天出席代言熬雞精記者會時更...

羽球／逗外甥上癮 戴資穎自爆：想當「雙寶」媽！

我國羽球「一姊」戴資穎今年再度擔任熬雞精代言人，今天現身「2024奧援記者會」時透露，和姊姊感情和睦，自己也有當「雙寶」...

足球／孫興慜熱刺生涯160球 獨居隊史射手榜第5

亞洲一哥、南韓球王孫興慜持續追逐歷史！英超聯賽第30輪賽事，熱刺31日凌晨靠著孫興慜踢進決殺球、以2：1逆轉盧頓鎮，繼續在聯賽競爭前4名（代表下賽季的歐冠資格）。孫興慜的進球也是個人熱刺生涯的160球

劍道／基隆3選手成國家隊國手 將飛米蘭拚世界劍道錦標賽

三年一次的「第十九屆米蘭世界劍道錦標賽」，今年7月在義大利米蘭舉行，我國日前完成國家代表隊選拔，基隆市有3位選手順利拿到...

西班牙羽賽／周天成、王子維無緣男單冠軍戰

超級300系列西班牙羽球大師賽，「台灣一哥」周天成、「羽球王子」王子維卻相繼在男單4強戰落敗，冠軍戰無緣上演「台灣內戰」

擊劍／亞洲錦標賽代表隊選拔賽 30日起於石牌國中舉行

2024年亞洲擊劍錦標賽代表隊選拔賽30、31日於台北市立石牌國中舉辦。 選拔出包含男子銳劍、男子鈍劍、男子軍刀、女子銳劍、女子鈍劍、女子軍刀..等各項目優秀選手及教練，參加6月份在科威特舉辦的20

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。