足球／孫興慜熱刺生涯160球 獨居隊史射手榜第5

亞洲一哥、南韓球王孫興慜持續追逐歷史！英超聯賽第30輪賽事，熱刺31日凌晨靠著孫興慜踢進決殺球、以2：1逆轉盧頓鎮，繼續在聯賽競爭前4名（代表下賽季的歐冠資格）。孫興慜的進球也是個人熱刺生涯的160球、獨居隊史第5名，2到4名都是退役選手，孫興慜本季仍有機會追逐前一名的齊弗斯（174球），也繼續推高亞洲選手在五大聯賽進球紀錄。

根據《天空體育網》報導，英超聯賽第30輪賽事，熱刺隊31日凌晨坐鎮主場迎戰盧頓鎮，開局慘遭客隊快速反擊失球，中場調整後，替補上陣的威爾士小將約翰遜發揮出色，先是造烏龍球幫熱刺追平比分，第85分鐘再助攻熱刺隊長、南韓一哥孫興慜轟進逆轉球，終場熱刺以2：1逆轉勝，繼續緊咬英超前4名，力拼下賽季歐冠資格。

I remember fans slagging him off the season he was injured under Conte… I’m so so glad he’s stuck it right back on those fans who cursed him!



🇰🇷 SON HEUNG-MIN YOU LEGEND! 손흥민은 레전드!



Always and forever one of us 👊#SonHeungMin pic.twitter.com/kOsMN4BPOh — Tottenham Away 🟣🟡 (@TottenhamAwayTV) 2024年3月31日

孫興慜的逆轉進球也是個人熱刺生涯第160球，他於2015年夏窗結束前，以3000萬歐元加盟熱刺，至此仍是史上最貴的亞洲進攻手。截至31日，替熱刺上陣399戰，踢進160球、外帶88次助攻，4度獲得英超單月最佳，收下21/22賽季英超金靴，足以成為熱刺傳奇，而他如今還在追逐其他隊史傳奇。

這顆進球讓孫興慜超車威爾士傳奇瓊斯的159球，獨居熱刺隊史射手榜第5名，隊史前4名都是英格蘭選手，2到4名都是退役的傳奇：格里夫斯、史密斯與齊弗斯，格里夫斯與史密斯都是熱刺1960年代輝煌期的傳奇，史密斯幫助熱刺拿到20世紀以來、英格蘭首個雙冠王俱樂部紀錄，而格里夫斯與史密斯聯手替熱刺拿過歐戰冠軍，齊弗斯也助熱刺拿到2屆聯賽盃冠軍與歐足盃冠軍（歐霸前身）。

孫興慜有機會在本賽季就追上位居隊史第4的齊弗斯（174球），史密斯與格里夫斯的200多球相對有難度，最難的仍是隊史射手王、孫興慜的前隊友凱恩，作為青訓出身的凱恩是純血熱刺傳奇，他3度收穫英超金靴獎、7次獲選英超單月最佳，生涯替熱刺轟進280球。

此外，孫興慜也推高亞洲球員在五大聯賽的進球紀錄（英超與德甲加總聯賽159球），遙遙領先第二名的前輩車範根（98球）；至於亞洲選手的五大聯賽出場紀錄也穩居第一，目前排名第二的是日本不老傳奇長谷部誠（40歲、382場聯賽出賽），孫興慜德甲與英超加總已累積429場，仍處於實力巔峰的南韓、熱刺雙料隊長將繼續撰寫「孫哥障礙」。

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