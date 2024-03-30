花式溜冰／台北公開賽短曲 洪筱晴領先、陳毅帆小失誤

2024台北國際花式滑輪溜冰公開賽今天於台北市立大學天母校區體育館展開首日賽程，去年杭州亞運金牌洪筱晴搬出寒假在義大利新改的動作，雖然小有失誤，但仍在女子組短曲以40.24分暫列第1；反倒是「台灣花式滑輪王子」陳毅帆短曲意外以55.33分暫居第二，21歲林宜學爆冷以58.76分暫列第一。

中華民國滑輪溜冰協會今首度舉辦「2024台北國際花式滑輪溜冰公開賽」，共有包含來自日本、澳洲、南韓、印度、新加坡、美國、義大利和香港等8個國家或地區參賽，包含台灣共有超過500名以上選手參賽，共有兒童、少年、青少年、青年和成年組進行個人和雙人花式、冰舞、直排花式和四人團花項目的競賽。

今天上午舉行開幕典禮，中華滑輪溜冰協會副理事長戴遐齡全程用英文致詞，「感謝各國選手來台與會，並且有時間可以在台北多多體驗不同的文化和食物。」

義大利金牌組合艾斯波西多（Alice Esposito）與羅西（Federico Rossi）的高難度動作，獲得滿場的掌聲，這對世錦金牌組合周四首度來台，昨天剛去逛過101大樓，羅西說：「感覺台北是一個很乾淨的城市，賽事的規劃也很好，民眾也非常友善。」

下午眾所矚目的成年男、女組賽事，去年杭州亞運金牌洪筱晴第三位出場，最終短曲以40.24分仍高居第1，由於洪筱晴在寒假時還特別到義大利接受世界知名教練的指導並進行更艱難技術的訓練，她說：「我很多動作都還在修改，試著讓動作更完美，所以，有些動作都還在適應中，在台灣的比賽不會想太多，只想順順著比完。」

緊接著在成人男子組部分，曾於於2022年締造六度稱霸世錦賽的「台灣花式滑輪王子」陳毅帆今以中國武林風出場，但很可惜出現明顯失誤手觸地，最終短曲獲得55.33分，還被壓軸出賽的清大生林宜學以58.76分超越，但陳毅帆的好心情沒受到影響，他說：「我前一次在台灣比國際賽已經是2013年台灣舉辦世錦賽時，那已經好久以前的事，很開心可以在台灣舉行國際賽，協會也很不容易，舉辦得很有規模的感覺。」