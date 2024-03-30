羽球／清晨盃報名熱烈體育署肯定用心 李洋到場觀賽

第52屆清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽本屆締造了參加人數的金氏世界紀錄，超過4700人齊聚台北體育館參賽，其中專業組選手將近700人，較過去參賽人數成長10倍之多，不但有各國前國手一同競技，還看得到許多甲組選手參賽，選手組成之多元，也讓賽事充滿熱情與樂趣。

清晨盃賽事熱鬧舉行，今天體育署署長鄭世忠特地來訪，看到眾多熱愛羽球的民眾齊聚一堂，他非常肯定主辦單位的用心，他說：「因為戴資穎、麟洋配帶動更多人參與羽球運動，清晨盃提供了他們參賽的機會。」他強調，尤其現在體育署推廣規律運動，在職工族群較為缺乏，希望大家能夠藉由羽球，一起練習，一起參與比賽，就能帶動規律的運動風氣。

本屆清晨盃有多達23國選手參賽，真正達到國際化的競賽舞台，鄭世忠強調，賽事帶來許多國際友人，甚至有各國的退役國手，透過他們參賽，並在社群軟體上宣傳曝光，更能讓台灣被世界看到。他說：「明年清晨盃還將與世界壯年運動會結合，讓國際友人的參賽動力又多了一個誘因，相信對世壯運的行銷更有幫助。」

從全民運動的推廣，到讓世界看到台灣，鄭世忠肯定中華民國全民羽球協會舉辦比賽的用心，今年更大力支持賽事，他說：「清晨盃正是我們真正應該要支持的賽事。」他希望其他種類的運動也能有更多企業一同支持，也能有清晨盃如此榮景。

不僅體育署署長鄭世忠特地到場關心，羽球國手王齊麟、楊博涵與李哲輝等人，雖然因為備戰而無法參加清晨盃比賽，但都有親朋好友參賽，他們也到場觀賽並加油，國手們的出現也引起現場騷動，許多民眾都要求合影留念，更展現羽球運動在台灣的風行。

本屆專業組報名人數暴增，全民羽球協會理事長吳宜倫表示，自從專業組的年齡區分從25歲到34歲改為29歲以下與30歲以上後，有許多升上甲組的高中球員都來報名，除了比賽有獎金是誘因外，能夠跟不同年齡層的對手比賽，也能享受不同的比賽樂趣。

專業組參賽選手還有亮點，前印尼、香港選手唐金石（Fernando Kurniawan）與香港選手李權翰搭檔，今年也來台報名專業組男雙，他過往三度來台參加清晨盃，今年因為搭檔27歲，還是他第一次參加29歲以下組，他強調賽事規模很大，強度也很高，令他感到非常驚奇。