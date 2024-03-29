拳擊／聽聞奧運決賽在法網聖地打 陳念琴：金牌不遠了

我國「拳擊女王」陳念琴日前在資格賽奪下巴黎奧運參賽門票後，將第三度向奧運殿堂叩關，在今天出席運動品牌UNDER ARMOUR的活動時，她也透露預計在4月起就會閉關為奧運備戰，而在受訪過程中得知今年奧運拳擊金牌戰將在法網主球場羅蘭．加洛斯（Roland Garros）進行時，陳念琴也坦言事前並不知情，但也隨即為自己信心喊話「金牌不遠了」。

陳念琴日前在巴黎奧運資格賽中一路勇闖4強，確定取得生涯第3張的奧運門票，也是我國拿下的第27個奧運參賽席次，讓陳念琴在今天出席活動時直呼放下心中大石，「不過現在更大的石頭又來了，那就是要參加奧運，接下來4月我也會閉關訓練，希望調整到最佳狀態。」

陳念琴透露，這次奧運資格賽競爭相較往年更加激烈，不過自己一直都帶著很強的自信心參加，也很感謝教練在訓練上的安排幫助她強化，讓她整趟比賽打下來都充滿信心，體重配置也在很舒服的狀態。

對於接下來的訓練計畫，陳念琴也坦言將會以在國訓中心閉關訓練為主，屆時也會與過去就曾協助過她的外籍教練溝通，並針對已經拿到奧運資格的他國選手進行情蒐，「相較於前兩次要去打奧運，這一次感覺自己心態又改變許多，最重要的還是跟自己比賽，克服心魔，在奧運呈現最好的表現。」

而陳念琴在今天受訪過程中才知道今年巴黎奧運拳擊金牌戰將在法網主球場羅蘭．加洛斯球場進行，她也坦言能在網球聖地進行比賽讓她感到相當興奮，「感覺更有Fu了，金牌也不遠了。」