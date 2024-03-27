NBA／名人堂之子、寂寞大神領軍 美奧運3x3名單出爐

美國籃球協會今天公布巴黎奧運3對3代表隊名單，其中包括曾在CBA拿下過75分的「寂寞大神」佛戴特（Jimmer Fredette）、名人堂球星之子貝瑞（Canyon Barry）以及兩名三對三代表隊老班底麥達斯（Kareem Maddox）與崔維斯（Dylan Travis）。

3對3籃球在上屆東京奧運首度納入比賽項目，美國男籃在資格賽中爆冷出局，美國女籃順利摘金，寫下歷史性的一頁。

巴黎奧運美國男籃已經取得參賽資格，今天公布代表隊名單，為去年世界盃班底佛戴特、貝瑞、麥達斯與崔維斯，4人去年聯手代表美國隊出征世界盃，但最終在金牌戰不敵塞爾維亞，今年將再度攜手合作征戰巴黎，力拚美國男籃隊史的首面奧運3對3獎牌。

今年35歲的佛戴特，NBA生涯曾效力過國王、公牛、鵜鶘、尼克、太陽等隊，儘管後來轉往海外發展，但也曾在CBA寫下單場75分的誇張紀錄，優異的投射能力也是被徵召參與3對3賽事的主要原因。

至於來自籃球名門的貝瑞，是名人堂球星老瑞奇．貝瑞（Rick Berry）與第三任妻子林恩．貝瑞（Lynn Barry）所生下的最小兒子，包括他同父異母的哥哥瓊．貝瑞（Jon Berry）、布蘭特（Brent Barry）過去在NBA都曾佔有一席之地，貝瑞也傳承了父親招牌的「下手式」也被稱為是「馬桶式」的罰球動作而一度受到關注。

The first-ever 🇺🇸 #3x3MNT to play in the Olympics 🙌@usab3x3 has selected Canyon Barry, Jimmer Fredette, Kareem Maddox & Dylan Travis to the 2024 USA 3x3 Men's National Team! pic.twitter.com/ewK033wPtM — USA Basketball (@usabasketball) 2024年3月26日

對於這次美國隊成員組成，教練萊萬多夫斯基（Joe Lewandowski）說：「代表國家參加奧運會是至高的榮耀，我為這些球員感到開心，他們為3對3籃球付出了所有的努力，美國籃球總是必須面對最高的標準檢視，現在開始我們將會努力實現金牌夢想。」