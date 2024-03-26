羽球／退休前拚一波 李洋清明連假和祖先告假
東京奧運打下金牌，「麟洋配」王齊麟／李洋今年7月將以衛冕軍身份前進法國，巴黎奧運也是李洋退役前的最重要一戰，將在法國迎接29歲生日的他斬釘截鐵說，今年就是他球員生涯最後賽季，希望人生第2次奧運旅程能留下美好回憶。
「麟洋配」剛結束歐洲連3站旅程，昨天才抵台，今天下午以宣傳大使身份參加第52屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽記者會，會後就要南下國訓中心投入訓練，準備下周日飛往寧波，迎戰4月10日開戰的亞錦賽。
歐洲三站最大收穫就是在歷史最悠久的全英公開賽打進8強，王齊麟提到，能在合作最後一次全英賽打進8強是不錯回憶，且這次全英賽換成深灰色地墊，「是李洋最喜歡的顏色」，展現2019年合作至今的默契。
2022年獲聘為國立體育大學副教授的李洋，先前就曾透露巴黎奧運後將退役，今年等於是球員生涯最後一季，今天他也重申，球員生涯就是到今年，不過是巴黎奧運後就高掛球拍，或是打到年末，還要等奧運後再做決定。
「麟洋配」將在清明節連假尾聲啟程亞錦賽，兩人今天也透露，清明連假會繼續訓練，李洋說：「今年是最後一年了，想努力做完，爸爸有希望我回金門掃墓，有和他說好先排開。」個性低調的他笑說，雖是最後賽季，但沒想特別張揚或是做什麼特別活動，只想好好感受和把握最後的選手生涯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言