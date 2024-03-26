東京奧運打下金牌，「麟洋配」王齊麟／李洋今年7月將以衛冕軍身份前進法國，巴黎奧運也是李洋退役前的最重要一戰，將在法國迎接29歲生日的他斬釘截鐵說，今年就是他球員生涯最後賽季，希望人生第2次奧運旅程能留下美好回憶。

「麟洋配」剛結束歐洲連3站旅程，昨天才抵台，今天下午以宣傳大使身份參加第52屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽記者會，會後就要南下國訓中心投入訓練，準備下周日飛往寧波，迎戰4月10日開戰的亞錦賽。

歐洲三站最大收穫就是在歷史最悠久的全英公開賽打進8強，王齊麟提到，能在合作最後一次全英賽打進8強是不錯回憶，且這次全英賽換成深灰色地墊，「是李洋最喜歡的顏色」，展現2019年合作至今的默契。

2022年獲聘為國立體育大學副教授的李洋，先前就曾透露巴黎奧運後將退役，今年等於是球員生涯最後一季，今天他也重申，球員生涯就是到今年，不過是巴黎奧運後就高掛球拍，或是打到年末，還要等奧運後再做決定。