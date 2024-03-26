快訊

寶林茶室食安風暴擴大！已接獲6人通報身體不適 北市衛生局：碟盤疑有蟑螂排泄物

月繳2萬5孝親費！他怨恨被榨乾19年「斷絕關係」 直到父離世才明白真相

日本錢湯「瓶裝牛奶」並沒有消失：森永乳業停產風波

羽球／退休前拚一波 李洋清明連假和祖先告假

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
清晨盃羽賽本周開打，李洋(右)與王齊麟(左)擔任代言人。主辦單位提供
清晨盃羽賽本周開打，李洋(右)與王齊麟(左)擔任代言人。主辦單位提供

東京奧運打下金牌，「麟洋配王齊麟李洋今年7月將以衛冕軍身份前進法國，巴黎奧運也是李洋退役前的最重要一戰，將在法國迎接29歲生日的他斬釘截鐵說，今年就是他球員生涯最後賽季，希望人生第2次奧運旅程能留下美好回憶。

「麟洋配」剛結束歐洲連3站旅程，昨天才抵台，今天下午以宣傳大使身份參加第52屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽記者會，會後就要南下國訓中心投入訓練，準備下周日飛往寧波，迎戰4月10日開戰的亞錦賽。

歐洲三站最大收穫就是在歷史最悠久的全英公開賽打進8強，王齊麟提到，能在合作最後一次全英賽打進8強是不錯回憶，且這次全英賽換成深灰色地墊，「是李洋最喜歡的顏色」，展現2019年合作至今的默契。

2022年獲聘為國立體育大學副教授的李洋，先前就曾透露巴黎奧運後將退役，今年等於是球員生涯最後一季，今天他也重申，球員生涯就是到今年，不過是巴黎奧運後就高掛球拍，或是打到年末，還要等奧運後再做決定。

「麟洋配」將在清明節連假尾聲啟程亞錦賽，兩人今天也透露，清明連假會繼續訓練，李洋說：「今年是最後一年了，想努力做完，爸爸有希望我回金門掃墓，有和他說好先排開。」個性低調的他笑說，雖是最後賽季，但沒想特別張揚或是做什麼特別活動，只想好好感受和把握最後的選手生涯。

王齊麟（左）和李洋擔任52屆清晨盃宣傳大使，今天記者會上分別比出代表屆數的5和2。記者曾思儒／攝影
王齊麟（左）和李洋擔任52屆清晨盃宣傳大使，今天記者會上分別比出代表屆數的5和2。記者曾思儒／攝影

李洋 王齊麟 麟洋配

延伸閱讀

羽球／「麟洋配」搶下巴黎奧運資格 返國擔任清晨盃大使

羽球／「自己的奧運自己守護」麟洋配全英闖8強御卸壓

羽球／麟洋配任宣傳大使 52屆清晨盃破金氏世界紀錄

羽球／清晨盃報名人數創新高 麟洋配續任宣傳大使

相關新聞

羽球／退休前拚一波 李洋清明連假和祖先告假

東京奧運打下金牌，「麟洋配」王齊麟／李洋今年7月將以衛冕軍身份前進法國，巴黎奧運也是李洋退役前的最重要一戰，將在法國迎接...

羽球／「麟洋配」搶下巴黎奧運資格 返國擔任清晨盃大使

台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟今年再度擔任清晨盃羽球錦標賽的宣傳大使，才剛從瑞士返國的他們，也提前確定能取得巴黎奧運參賽資...

羽球／「自己的奧運自己守護」麟洋配全英闖8強御卸壓

東京奧運打下金牌的我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，剛結束歐洲3站征途返國，今天現身第52屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽...

羽球／麟洋配任宣傳大使 52屆清晨盃破金氏世界紀錄

邁入第52屆的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽再度寫下新猷，今年共吸引4753人參賽，改寫2016年創下的全球最大規模...

運動企業認證邁入第9年 體育署盼打造健康職場

教育部體育署自民國105年起開辦「運動企業認證」，目前已有728家企業獲認證，體育署主任秘書呂忠仁今天表示，期盼更多企業...

邁阿密女網／陽光雙冠夢碎 球后斯威雅蒂16強落馬

波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）挑戰生涯第2度「陽光雙冠」的目標提前夢碎，她今天在邁阿密女網16強賽遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。