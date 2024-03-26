羽球／麟洋配任宣傳大使 52屆清晨盃破金氏世界紀錄

邁入第52屆的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽再度寫下新猷，今年共吸引4753人參賽，改寫2016年創下的全球最大規模羽球業餘賽事金氏世界紀錄，總共3500場賽事將從明天起一連5天在台北體育館舉行。

中華民國全民羽球發展協會理事長吳宜倫提到，全民羽協從民國61年就開始舉辦清晨盃，從第一屆107人到今年的4753人，打破2016年的4318人金氏世界紀錄，且有1500人是來自世界22國，同樣是清晨盃賽史紀錄。

吳宜倫細數，今年國外球員有包括香港、澳門、日本、加拿大、印尼、印度、汶萊、南非、美國、英國、紐西蘭、馬來西亞、斯里蘭卡、菲律賓、新加坡、蒙古、韓國等，許多球友都是每年相約清晨盃敘舊，透過羽球凝聚世界球友的情誼。

剛從歐洲返國的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今年再度擔任清晨盃宣傳大使，兩人也現身記者會參與賽事啟動儀式；體育署主任秘書呂忠仁則代表體育署署長鄭世忠到場表達恭賀，他也提到，清晨盃吸引多國選手參加，堪稱國際賽水準。

台北市副秘書長林哲宏笑說，他從前理事長吳文達、吳俊彥到現任理事長吳宜倫都有參與清晨盃賽事，期待明年世界壯年運動會也能吸引各國好手與會。

台北市政府體育局王泓翔今天也親自邀請清晨盃最年長參賽者、102歲的「老頑童」林友茂，明年一起參加世界壯年運動會，用球拍再寫紀錄。