花滑世錦賽／坂本花織3連霸 56年來第一位女性

日本花滑女將坂本花織今天在加拿大蒙特婁憑著長曲出色表現，勇奪世界花式滑冰錦標賽冠軍，成為自1968年美國選手佛萊明以來，第一位在世錦賽完成3連霸的女子選手。

路透社報導，坂本花織在短曲結束後名列第4，但這位23歲選手在長曲以美國女歌手羅倫希爾（Lauryn Hill）演唱的Wild Is The Wind和FeelingGood作為曲目，發揮耀眼表現，讓她追平1968年奧運冠軍佛萊明（Peggy Fleming）在1966-68年間寫下的3屆世界冠軍紀錄。

在北京奧運拿下銅牌的坂本花織，今天以一個2圈艾克索跳（double axel，一周半跳）與一個3圈勾手跳（Lutz，勒茲跳）展開長曲項目，隨後以一系列複雜的跳躍組合在貝爾中心（Bell Centre）贏得觀眾熱烈掌聲。

坂本花織表示：「我在短曲排名第4，因此有點擔心，但今天我的情緒狀態非常好。」

「今天我能夠冷靜及保持專注，逐一完成我的項目。我對這個結果感到滿意。」坂本花織最後拿下了222.96分。

2022年世青賽冠軍美國選手利薇托（IsabeauLevito）以212.16分摘下銀牌，韓國選手金彩然以203.59分獲得銅牌。

原本在短曲比賽結束時領先的比利時選手韓德瑞克斯（Loena Hendrickx），今天則在嘗試一個3圈後內點冰跳（flip jump，菲力普跳）時摔倒，最終僅拿下第4名。