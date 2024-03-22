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足球／世足賽北韓對日本資格賽 取消原定26日比賽

中央社／ 吉隆坡22日綜合外電報導

亞洲足球聯盟今天表示，原定26日在北韓首都平壤舉行的世界盃足球賽北韓對日本資格賽，因「無法預期的因素」取消。數小時前聯盟才說，比賽會改在中立地點如期舉行。

法新社報導，亞洲足球聯盟（AFC）在聲明中說：「由於出現預料之外的情況，原定3月26日舉行的朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）對日本比賽，將不會如期舉行。」

亞足聯表示，這是與國際足球總會（FIFA）商討後做出的決定。北韓昨天才表示，他們無法在平壤舉行這場比賽，但主管人員並未說明原因。

亞足聯還說，關於北韓對日本資格賽，如今將轉由國際足總的「有關委員會」來說明相關議題，預期還會有更新消息。亞足聯並未證實這場比賽是否會再擇期或易地舉行。

亞足聯秘書長約翰（Windsor John）今天稍早曾告訴法新社，這場資格賽將如期舉行，但會移師中立地點。

日本共同社昨天報導，北韓不想主辦這場比賽，因為擔心日本的細菌傳染。日本媒體報導，北韓足球協會主管昨天也告訴日本足協主管，北韓無法主辦這場比賽，但未解釋理由。

日本外務省本週稍早則提醒日本球迷，勿嘗試前往北韓觀看這場資格賽。日本外務省在社群媒體平台X發文表示：「眾所周知，北韓對日本持敵對看法，不建議大眾前往當地」。

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