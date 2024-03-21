快訊

新竹市林智堅時期前科長疑收百萬賄款 廠商與前科長收押禁見

陳重文涉貪交保再開羈押庭「捉放曹」 法官裁定羈押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣東榮國中大隊接力奪冠 因人數不足跨班組隊遭申訴

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣東榮國中今年參加嘉義縣國中大隊接力錦標賽複賽奪冠，因人數不足跨班組隊，遭第二名協同中學申訴違規。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣東榮國中今年參加嘉義縣國中大隊接力錦標賽複賽奪冠，因人數不足跨班組隊，遭第二名協同中學申訴違規。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣東榮國中因學生人數較少，今年參加嘉義縣國中大隊接力錦標賽複賽踩跨班組隊，但排名第二的協同中學申訴，指東榮國中跨班組隊不合規定，遭大會取消資格，恐無法參加今年全國賽。縣府教育處表示，因涉及競賽規程中組隊規定，已函請體育署解釋，待體育署確認後才會公告成績。

東榮國中學生昨在臉書社團「東石之美」發文，今年參加嘉義縣國中大隊接力錦標賽全縣複賽，因人數不足而跨班組隊，東榮國中比賽成績3分37秒，協同中學比賽成績3分46秒，賽後卻被協同中學檢舉跨班參賽不合法，大會口頭取消東榮國中資格，導致無法參加6月台東縣全國賽。

教育處長李美華表示，今天派員到東榮國中瞭解師生訴求，也肯定學生表現優異，目前尚未公告成績，也未取消資格，因組隊方式有疑義且涉及全國賽代表權，已函請體育署解釋，待體育署回覆確認，再進行公告，一定會秉持公正公平立場來處理。

東榮國中校長陳冠伶說，因三年級只有兩班學生，各18人，其中校內排名第一的班級，男生11人，女生7人，老師依教育部體育署比賽計畫說明「原則以班為單位，不得跨班參加；惟若班級男生或女生人數不足8人，可跨班組隊」，跨班組隊選出16名學生參賽，將等待教育部回覆。

陳冠伶也說，老師很認真帶領學生練習，為大隊接力比賽製作課程特訓，學生努力練習、假日特訓，希望讓大家看到學生亮眼表現。學生指出，因因偏鄉學校班級人數比較少，兩班加起來沒大校一班多，跨班組隊參加比賽，卻被剝奪參與全國賽權力，非常不公平。

嘉義縣東榮國中今年參加嘉義縣國中大隊接力錦標賽複賽奪冠，因人數不足跨班組隊，遭第二名協同中學申訴違規。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣東榮國中今年參加嘉義縣國中大隊接力錦標賽複賽奪冠，因人數不足跨班組隊，遭第二名協同中學申訴違規。記者黃于凡／翻攝

體育署

延伸閱讀

大隊接力奪冠卻因「跨班組隊」爭議無緣全國賽 嘉縣國中生抗議

足協欠選手出場費 教育部：2周內清償

嘉縣大埔藝術節周末登場 湖濱公園打造璀璨燈海

中華男足前年賽事至今沒拿到出場費 體育署：足協有8千萬債務

相關新聞

足球／懷特開賽8分鐘就吞紅牌 中華隊0：2不敵吉爾吉斯

中華男足隊今天在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪賽事，於主場迎戰世界排名第104名的強敵吉爾吉斯隊，儘管吉爾吉...

網球／男友驟逝後首發聲 莎芭蓮卡：我心碎了

今年澳網捧冠、世界排名第2的白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），迎接邁阿密女網前卻傳出噩耗，她的男友...

113學年運動績優生升學甄審甄試 412受理報名

為培育國際競技實力的運動人才，並銜接國家運動代表隊競技運動儲備人才，113學年度中等以上學校運動成績優良學生升學輔導甄審...

嘉縣東榮國中大隊接力奪冠 因人數不足跨班組隊遭申訴

嘉義縣東榮國中因學生人數較少，今年參加嘉義縣國中大隊接力錦標賽複賽踩跨班組隊，但排名第二的協同中學申訴，指東榮國中跨班組...

拔河／花蓮太平洋盃全國錦標賽 22日熱力登場

台灣拔河賽史最悠久的花蓮太平洋盃全國拔河錦標賽，將於3月22日起在花蓮縣立體育館「拚氣力」，今年共有57隊伍齊聚後山較勁，期許新的一年用獎牌來彰顯自己的與眾不同與「出類拔萃」。 花蓮太平洋盃全國拔河

台塑燃星、未來之星計畫 造福林昀儒、許育修等26位選手

2011年就啟動的「台塑燃星計畫」，今天再公布年度「台塑燃星計畫」和「台塑未來之星計畫」贊助的26位選手，項目包括網球、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。