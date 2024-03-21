嘉縣東榮國中大隊接力奪冠 因人數不足跨班組隊遭申訴

嘉義縣東榮國中因學生人數較少，今年參加嘉義縣國中大隊接力錦標賽複賽踩跨班組隊，但排名第二的協同中學申訴，指東榮國中跨班組隊不合規定，遭大會取消資格，恐無法參加今年全國賽。縣府教育處表示，因涉及競賽規程中組隊規定，已函請體育署解釋，待體育署確認後才會公告成績。

東榮國中學生昨在臉書社團「東石之美」發文，今年參加嘉義縣國中大隊接力錦標賽全縣複賽，因人數不足而跨班組隊，東榮國中比賽成績3分37秒，協同中學比賽成績3分46秒，賽後卻被協同中學檢舉跨班參賽不合法，大會口頭取消東榮國中資格，導致無法參加6月台東縣全國賽。

教育處長李美華表示，今天派員到東榮國中瞭解師生訴求，也肯定學生表現優異，目前尚未公告成績，也未取消資格，因組隊方式有疑義且涉及全國賽代表權，已函請體育署解釋，待體育署回覆確認，再進行公告，一定會秉持公正公平立場來處理。

東榮國中校長陳冠伶說，因三年級只有兩班學生，各18人，其中校內排名第一的班級，男生11人，女生7人，老師依教育部體育署比賽計畫說明「原則以班為單位，不得跨班參加；惟若班級男生或女生人數不足8人，可跨班組隊」，跨班組隊選出16名學生參賽，將等待教育部回覆。