足球／3國合辦百年世足 傳奇球星出馬

百年世界盃足球賽公布大使、3強國傳奇在列！FIFA組委會20日晚間重磅宣布2030年世足細節，這屆將是世足賽的百年紀錄，史無前例進行3場開幕戰。如此盛大的3國合辦百年紀念盛會，大使身份都自然是傳奇，葡萄牙推出傳奇菲戈、西班牙推出「小白」伊涅斯塔、摩洛哥推出奈貝特，而現役傳奇則由葡國巨星C羅領銜，共同喊出口號「邁向2030」。

百年世足盛會

2030年世界盃是歷史性里程碑，是世足開辦的第100年，百年世足盛會自然非同一般，本屆將由葡萄牙、西班牙、摩洛哥合辦，是世足首屆由跨洲國家（歐、非）共同舉辦，為了致敬首屆賽事（1930年），本屆開幕戰會在當年決賽的烏拉圭世紀球場舉辦，第2、3戰則在阿根廷與巴拉圭舉辦，再來才會回歸3大主辦國進行，所以是史無前例的3場開幕戰。

根據《阿聯酋網》報導，百年世足除了史無前例從南美洲舉辦到歐洲，宣傳大使陣容也相當豪華，葡萄牙大使首推傳奇球星菲戈，作為黃金一代的領銜人物，菲戈率領過葡國青年隊先後搶下世界冠軍，更是少數同時效力過皇馬、巴薩這組西甲宿敵的球星。

西班牙大使則是小白伊涅斯塔，這位無敵艦隊的中場核心堪稱是獎盃收集機器，生涯完成大滿貫，手握俱樂部所有冠軍，國家隊層面也帶走2屆歐國盃冠軍與一次世足冠軍；摩洛哥大使則是退役的國家隊隊長奈貝特，他是摩國首位為國出戰破百場的防守悍將，參加了6屆非洲盃與2屆世足，更在西甲賽場完成大滿貫。

葡國爭賽事主辦權

現役傳奇則由葡國超級球王C羅領銜，葡國女球王桃樂絲、西國前鋒莫拉塔、摩洛哥超跑哈基米與卡達世足表現驚人的門神布努都在列，百年世足口號為YallaVamos 2030（意即邁向2030年），主視覺以紅藍黃綠4色兼具3國特色。

另外，根據《葡萄牙民眾網》報導，雖然決賽確定不會在葡萄牙舉行，但葡國積極爭取舉辦一場四強賽，該國推出歷史悠久的3大球場競爭，分別是可容納6.5萬人的光明球場（本菲卡主場）、容納5萬人的火龍球場（波爾圖主場）與阿爾瓦拉德球場（里斯本競技主場），葡國3大強權都願意全力配合葡國足協參與競爭舉辦權。

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