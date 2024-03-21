瑞士羽賽／「雙殺」法國兄弟檔 周天成、李佳豪過頭關

揮別歐洲前兩站「一輪遊」，我國羽球「一哥」周天成今天凌晨在瑞士公開賽演出逆轉勝，以13：21、21：16、21：17拍下法國兄弟檔小波波夫（Christo Popov），加上同胞李佳豪同天直落2擊退大波波夫（Toma Junior Popov），完成「雙殺」。

周天成連續歐洲征戰從德國公開賽開始，他德國止步第二輪，接續BWF超級750的法國公開賽和BWF超級1000的全英公開賽都是第一輪就出局。轉戰BWF超級300的瑞士公開賽，列第5種子的小天又遇苦戰，所幸在1小時26分鐘激戰逆轉勝，對世界排名21的小波波夫取得對戰3連勝。

世界排名34的李佳豪，首輪碰世界排名25的大波波夫，首局在18：20落後下連趕4分逆轉，以22：20、21：11拍下勝利，加上「左手重砲」林俊易以21：18、21：13擊敗世界排名11的新加坡前世錦賽冠軍駱建佑，戚又仁也晉級，男單16強共有4名台將。

4名台將都集中在籤表上半部，林俊易和戚又仁更要上演「寶島內戰」。

李佳豪和李佳馨是著名羽壇姊弟檔，李佳馨混雙和葉宏蔚列第6種子，首輪以19：21、21：15、21：15逆轉印尼組合里瓦爾迪（Rinov Rivaldy）／門塔里（Pitha Haningtyas Mentari），驚險晉級。

瑞士公開賽第二輪台灣時今天晚上7點開戰，共有12組台將要上陣。