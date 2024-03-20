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羽球／萬人見證戴資穎全英賽「最後一舞」 返台自曝意外受傷
台灣世界球后戴資穎上周在全英賽4強戰不敵西班牙好手瑪琳（Carolina Marin），結束了全英賽的「最後一舞」，而小戴昨日啟程返台，不料回家路上遇到意外插曲，一下機便直奔醫院治療，傷勢畫面球迷不僅看了怵目驚心，也紛紛直呼好心疼。
戴資穎生涯最後一次的全英公開賽止步4強，和個人賽史第4冠擦肩而過，不過小戴在此項賽事留下眾多個人紀錄，13度參賽有10次打進準決賽、累積38勝、3座冠軍都是21世紀女單最多，成就相當輝煌，全英賽社群網站也特地發文向小戴致敬：「向一名傳奇揮手告別。」
根據統計，本屆賽會共有40847人進場，寫下賽史新高，戴資穎全英賽告別秀相當風光，賽後世界排名也有所調整，小戴排名不變，依舊位居世界第3。
昨日小戴登上返台班機，在Instagram限時動態分享了黃昏時的天空美景，沒想到隨後卻傳出意外受傷，她發文寫道：「回程的路上發生了小插曲，腳有點受傷。」照片中可以看到小戴正冰敷左腳踝，膝蓋上也有包紮傷口，「謝謝機組人員協助，讓我可以清潔傷口。」
落地後戴資穎迅速趕往醫院治療，同時也不忘發文安撫粉絲，po出和主治的林醫生合照：「謝謝大家的關心，我沒事喔，皮肉傷跟嚇到而已。」小戴的下一戰預計會是4月9日於中國寧波開幕的亞錦賽。
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