年營業額上看15億！新北小巨蛋招商中 最快2026年動工

新北板橋第二運動場逾40年歷史建物老舊，市府將以BOT形式改建成新北小巨蛋，室內將可容納1萬人以上，投資金額達150億，建成後主場館提供國際賽事場地，一年產值上看15億，再加上演唱會經濟將更可觀。新北體育局現已上網招商，盼今年能決標、2026年動工。

板橋第二運動場位於板橋民權路、公館街路口，緊鄰新板特區、府中商圈等，地理條件好。場內現有標準跑道、戶外游泳池及1棟3層樓建物與板橋體育館，過去嘗試以ROT形式改造，但建物已48年歷史太老舊，廠商意願不高作罷，後改採BOT方式重建，引進民間資源投資金額達150億，經營許可年限50年。

新北體育局代理局長洪玉玲說，未來改建後主場館主場館提供國際賽事場地，包括籃球、排球、羽球、網球、五人制足球及技擊類運動等，僅棒球無法打。板二現有座位約3500人，改建後室內席次達1萬人以上，旁邊還會有標準籃球練習場地、1千坪健身中心、運動中心、社區教室、足球練習草地等。

洪玉玲說，基地面積約4.55公頃，民間投資金額約150億，預估一年營業額度上看15億，加上體育局近期修正體育場館使用管理要點，未來板二可辦演唱會產值更可觀。此外，體育局也會將場館建蔽率從50％提升至60％、容積率從250％提升至400％，讓土地利用達最高效益。

洪說，3月13日已上網公告招商，近期有上市上櫃公司有來洽詢，，最後規畫設計，由甄審選出最優廠商，預計26日舉辦招商說明會，盼今年能順利決標，明年底核定廠商方案後，拚2026年動工。