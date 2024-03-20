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瑞士羽賽／只花23分鐘！麟洋配輕鬆過頭關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「麟洋配」王齊麟／李洋只花23分鐘就闖過首輪。 美聯社(資料照)
「麟洋配」王齊麟／李洋只花23分鐘就闖過首輪。 美聯社(資料照)

瑞士羽球公開賽緊接在全英公開賽登場，全英打進8強的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，首輪面對世界排名54的巴西組合法里亞斯（Fabricio Farias‬）／席爾瓦（Davi Silva），只花23分鐘就輕鬆過關。

瑞士公開賽屬於BWF超級300系列，世界排名第10的「麟洋配」列男雙第2種子，台灣時間今天凌晨面對排名有落差的巴西組合，首局4：3時打出連拿7分攻勢拉開領先，以21：7先下一城；第二局「麟洋配」6：4時再以一波6：0攻勢拉開領先，順利以21：9收下勝利。

首日賽事進行會外賽和部份會內賽，女雙李佳馨／鄧淳薰和男雙魏俊緯／吳冠勳也過頭關，雙胞胎李芳任／李芳至遭列第6種子的馬來西亞組合鄭凱文／萬煒聰逆轉，女雙張淨惠／楊景惇直落2敗給日本岩永鈴／中西貴映，無緣16強。

今天5個單項全面開戰，包括「一哥」周天成、「左手重砲」林俊易和黃金混雙葉宏蔚／李佳馨在內的18組台將也將上陣搶勝。其中全英公開賽首輪爆冷擊敗列印度名將普拉諾（H. S. Prannoy）的蘇力揚，首輪就中「籤王」，強碰世界排名第10的馬來西亞好手李梓嘉。

李佳馨 葉宏蔚 麟洋配

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