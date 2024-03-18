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網球／球后斯威雅蒂賞對手貝果 印地安泉網賽二度奪冠

中央社／ 印地安泉17日綜合外電報導
斯威雅蒂。 法新社
斯威雅蒂。 法新社

女網世界排名第1的波蘭好手斯威雅蒂今天以6比4、6比0擊敗希臘的莎卡瑞，拿下她生涯第2座印地安泉網賽冠軍。

今天這場冠軍爭奪戰，重演了2022年的決賽戲碼，由斯威雅蒂（Iga Swiatek）再次對上莎卡瑞（MariaSakkari）。生涯4度拿下大滿貫賽冠軍的斯威雅蒂今天在第2盤完全壓著莎卡瑞打，賞了她一個「貝果」後，以直落二收下今年第2座、生涯第19座冠軍。

斯威雅蒂1月在大滿貫賽澳洲網球公開賽第3輪出局，但之後就不斷有強勢的表現。斯威雅蒂稱在加州沙漠的這12天，過得並不如她的成績所展示的那樣輕鬆。

這段期間，她只丟掉21局，且1盤未失。

斯威雅蒂說：「我真的很替自己感到驕傲。儘管這場比賽看起來，好像一切都在我的掌控之中，但從一開始到結束，都並非那麼樣的容易。」

「我很高興能在比賽中有所成長。我在過去兩場比賽中感覺非常好，真的是信心十足。」

今天成功奪冠，斯威雅蒂成為在印地安泉網賽兩度拿下冠軍的第10名女子球員，也成為繼小威廉絲Serena Williams）、克萊絲特絲（Kim Clijsters）以來，在滿23歲前兩度在此奪冠的第3人。

Serena Williams 小威廉絲 斯威雅蒂

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