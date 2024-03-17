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全英羽賽／暫停發球引抱怨 戴資穎笑稱還沒習慣馬琳的習慣

中央社／ 台北17日電
台灣羽球好手戴資穎今天在全英羽球公開賽4強落敗。 新華社
台灣羽球好手戴資穎今天在全英羽球公開賽4強落敗。 新華社

帶傷上陣的台灣羽球好手戴資穎今天在全英羽球公開賽4強落敗，她在比賽中多次因觀眾席閃光燈示意對手暫停發球，卻引來馬琳（Carolina Marin）抱怨，讓戴資穎搞笑說，「我還沒習慣她的習慣」。

生涯最後一次參加全英羽球公開賽的戴資穎，在4強以13比21、12比21不敵西班牙好手馬琳，連同今天的比賽在內，2人生涯已經交戰24次，算是「最熟悉的陌生人」。

不過馬琳在賽場上是出了名的很多小動作，加上驚人的喊叫聲，都讓對手需要多些耐心才招架得住。

今天比賽中，戴資穎在準備接發球時，多次因為對向觀眾席上有人使用閃光燈，進而禮貌性的跟主審及對手示意暫停發球，沒想到主審沒講話，卻引來馬琳不耐煩竟脫口而出Oh My God，讓向來好脾氣的戴資穎也對中央社記者說：「我也沒想到她會說出這句話。」

不僅如此，馬琳每每在戴資穎追分時，就企圖使用拖延戰術，除了常見的換球、擦汗以外，還會示意主審場地有汗水，希望可以擦乾淨，但今天卻踢到鐵板2度遭到主審拒絕，希望她盡快開始比賽。

西班牙前球后馬琳挺進冠軍賽。 美聯社
西班牙前球后馬琳挺進冠軍賽。 美聯社

戴資穎在賽後接受中央社訪問時也釋懷的搞笑說：「她好像一直以來都是如此，只是我到現在還是無法習慣她的習慣。」

談到生涯最後一次參加全英羽球公開賽，卻無緣挑戰生涯賽史第4冠，戴資穎強調沒有太多的情緒在裡頭，就是想要上場打好比賽，只不過身體確實有些狀況，希望回台灣後可以好好檢查治療。

戴資穎 羽球

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