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全英羽賽／何冰嬌倒地謝謝小戴攙扶暖舉 官方：最棒的時刻
戴資穎昨日在全英羽賽8強戰，把握住大陸好手何冰嬌打到受傷的契機，苦戰3局以16：21、21：16、22：20演出逆轉勝，生涯第10度挺進到4強賽。而比賽最大亮點，是賽後小戴主動攙扶因傷惜敗趴在地的何冰嬌，讓官網都稱讚「這是最美妙的時刻」。
小戴賽後表示今天比賽對雙方都很困難，無論是自己決勝局先處於0：8落後劣勢，到後來何冰嬌受傷勢影響發揮、導致被她超前，兩人持續膠著到最後都不想輸。
至於談到賽後主動扶起何冰嬌的舉動，戴資穎解釋：「我看到她賽後倒在地上爬不起來，很怕她是不是受了什麼傷，所以趕快去看看她怎麼了。」
全英羽賽官方X也特地上傳這一刻影片，寫下：「這是多麼美妙又值得紀錄的一刻，就是這些小事讓比賽變得更特別。」
何冰嬌賽後也感謝小戴的舉動很暖心，「她一直是一位很友善的球員，而且不只是最後這球，比賽中我的球拍一度飛到對場，也是她主動幫我撿起。」
事實上醫生一度建議何冰嬌退賽，但她仍選擇繼續比賽，被問到為何選擇帶傷奮戰，她說：「因為是跟腱受傷，所以醫生勸我謹慎一點，但當時我還領先1分，所以想拚拚看，大不了就是最後一場，很高興有展現堅持的精神給球迷。」
儘管何冰嬌最後遭到小戴逆轉，對戰苦吞7連敗，交手紀錄更是一面倒的4勝17敗，何冰嬌仍展現風度：「謝謝這麼優秀的對手，我們一起打出了一場精采的比賽。」
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