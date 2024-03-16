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全英羽賽／李哲輝搭楊博軒連3站晉男雙4強 戴資穎將戰馬琳

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
近況火熱的男雙組合李哲輝／楊博軒連三戰挺進4強。 (新華社)
近況火熱的男雙組合李哲輝／楊博軒連三戰挺進4強。 (新華社)

BWF超級1000的全英羽球公開賽，我國在一姐戴資穎率先搶下4強賽門票後，今天凌晨近況火熱的男雙組合李哲輝／楊博軒，面對泰國組合宗國（Supak Jomkoh）／吉丁努蓬（Kittinupong Kedren），最終以21：13、21：17直落二勝出，連續三站挺進到4強賽。

李哲輝／楊博軒在日前的德國公開賽拿下本季首冠後，上周的超級750法國羽球公開賽也再度挺進到決賽並以亞軍成績作收，是我國近期狀況最火熱的男雙組合。

而本周超級1000的全英公開賽，兩人也維持住火燙手感，包括在16強賽擊敗中國大陸劉雨辰／歐烜屹晉級到8強，今天凌晨則是碰上世界排名第30名的泰國組合，也是雙方繼德國公開賽8強賽後再度碰頭，在兩局賽事幾乎不曾落後的情況下，最終李哲輝／楊博軒僅花27分鐘就以21：13、21：17直落二晉級到4強。

而我國選手的4強賽賽程預計在台灣時間明天凌晨登場，其中戴資穎預計在2點登場迎戰西班牙馬琳，至於李哲輝／楊博軒則接續出賽迎戰馬來西亞謝定峰／蘇偉譯。

戴資穎 李哲輝 羽球

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