快訊

周子瑜才買高雄上億豪宅！爸媽遭爆入手台北新房 建商低調證實

私中今年報考人數「異常」激增 竟與新北割頸案有關

韓韶禧突po這照片 粉絲大驚：柳俊烈情侶款？

全英羽賽／本季代表作！「麟洋配」勝世界第3晉8強

中央社／ 台北15日電
台灣羽球男雙搭檔「麟洋配」李洋、王齊麟，今天在超級1000的全英羽球公開賽打出近期代表作。 美聯社
台灣羽球男雙搭檔「麟洋配」李洋、王齊麟，今天在超級1000的全英羽球公開賽打出近期代表作。 美聯社

台灣羽球男雙搭檔「麟洋配」李洋王齊麟，今天在超級1000的全英羽球公開賽打出近期代表作，以22比20、19比21、21比16擊敗世界第3的中國組合梁偉鏗、王昶，闖進最終8強。

世界排名第10的李洋、王齊麟，賽前面對梁偉鏗、王昶交手3次，以1勝2敗略居下風，而「麟洋配」自從去年11月拿下韓國羽球大師賽亞軍後，成績一直不見起色，過去6場世界羽球總會（BWF）主辦的國際賽有3場首輪遊、2場16強淘汰。

今天交鋒世界第3的中國組合，李洋、王齊麟有備而來，首局最多以16比10取得領先，儘管被對手追成平手，但「麟洋配」在雙方20比20時突圍連拿2分，順利搶下首局。

第2局前段李洋、王齊麟雖然一度領先，只可惜中間經過3度平手後出現黃金交叉被對手要走領先，比賽後段「麟洋配」一度以14比19落後，最終只得讓出第2局。

來到關鍵的決勝第3局，比賽前、中段雙方打得相當拉鋸，共出現8次平手，且領先不超過2分，不過李洋、王齊麟在15比14領先時發揮出色的輪轉速度和站位，一口氣連得5分取得20比14的6個賽末點，最終如願擊敗對手搶下寶貴的8強門票。

李洋和王齊麟過去曾在2020年全英羽球公開賽闖進男雙4強，是2人合拍後最佳的賽史成績；他們今天獲勝後，8強對手將是前世界第1的印尼組合法賈爾（Fajar Alfian）、萊恩（Muhammad Rian Ardianto）。

至於近況超夯的另1組台灣男雙李哲輝、楊博軒，繼續在16強以21比18、21比16擊敗中國組合歐烜屹、劉雨辰，同樣闖進8強，接下來對手是泰國組合蘇柏（Supak Jomkoh）、素比莎拉（SupissaraPaewsampran）。

全英羽球公開賽結束前2輪賽事後，台灣有女單戴資穎、男雙李洋/王齊麟、男雙李哲輝/楊博軒、混雙葉宏蔚/李佳馨等4組人馬闖進8強。

李洋 王齊麟 羽球

延伸閱讀

全英羽賽／李哲輝、楊博軒輕鬆晉16強 解釋為何自費參賽

全英羽賽／葉李配29分鐘拍下世錦賽金牌 麟洋配也闖關

法國羽賽／李哲輝、楊博軒法羽鍍銀：打得太保守 下次要更兇

法國羽賽／連兩站闖男雙決賽 李哲輝喊「不可思議」

相關新聞

印地安泉女網／謝淑薇闖女雙決賽 與澳洲杭特爭球后

我國網球好手謝淑薇與比利時搭擋梅騰絲（Elise Mertens），今天上午在印地安泉女網賽女雙4強賽，以6：2、7：6...

全英羽賽／本季代表作！「麟洋配」勝世界第3晉8強

台灣羽球男雙搭檔「麟洋配」李洋、王齊麟，今天在超級1000的全英羽球公開賽打出近期代表作，以22比20、19比21、21...

PGA／球員錦標賽潘政琮開局佳 首輪69桿並列第22名 

我國旅美高球好手潘政琮今天在PGA球員錦標賽首輪開局表現亮眼，最終繳出負3桿的69桿成績，前冠軍麥克洛伊（Rory Mc...

國家隊保險爭議 蔡其昌提修法、莊瑞雄促簽團協

亞洲盃資格賽男籃中華隊近期產生組訓、保險等問題，對此立法委員蔡其昌、林宜瑾及莊瑞雄等人昨日舉辦修法公聽會，除了點出目前全...

全英羽賽／對戰金佳恩9連勝 小戴全英賽晉8強

3度奪下全英公開賽金盃的我國羽球「一姐」戴資穎，今年是她生涯最後一次挑戰再闖一關，昨她以21：17、21：15拍下世界排...

桌球／不敵世界第一魔王組合 林昀儒、陳思羽混雙止步4強

台灣桌球「一哥」林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站單日2戰，下午先打下男單8強門票，晚上混雙4強賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。