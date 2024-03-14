全英羽賽／先退世錦賽金牌 葉宏蔚、李佳馨8強就位

昨天只花29分鐘就拍下世錦賽金牌組合，我國黃金混雙葉宏蔚／李佳馨今天再下一城，以21：19、21：15拍下世界排名17的泰國組合泰國宗國（Supak Jomkoh）／素比莎拉（Supissara Paewsampran），成為率先闖進全英公開賽8強的台將。

總獎金130萬美金的全英公開賽屬於BWF超級1000大賽，台將只有小戴列上種子，不過世界排名12的葉宏蔚／李佳馨昨天扮種子殺手，直落2拍下世界排名第2的南韓世錦賽冠軍組合徐承宰／蔡侑玎。今天面對首度碰頭的泰國組合，葉李配首局在5：9落後下連追4分扳平，接續雙分比分拉鋸，8度戰成平手，葉李配19：19時先靠對手發球失誤取得局點，葉宏蔚再把握住機會，以21：19先下一城。

第二局葉李配在9：12落後下打出連拿6分攻勢逆轉，領先也一路維持，順利以21：15收下首度對戰勝利。

目標巴黎奧運的葉李配，目前奧運積分排名第10，兩人盼下月底積分截止前繼續提升排名，盼能排上前8種子。全英公開賽是超級1000分大賽，奪冠可獲得12000分、亞軍10200分，打進4強可拿到8400分，闖進8強的葉李配「保底」進帳6600分。