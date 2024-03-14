拳擊／甘家葳扮暖男約吃好料打氣 黃筱雯卻愈吃愈冷

我國女子拳擊好手黃筱雯日前在義大利舉行的巴黎奧運世界區資格賽中爭搶門票失利，讓當時前往一同移訓的學弟甘家葳一度相約她出門吃「好料」，希望能為學姊打氣，不過卻發生餐廳沒開只能吃冰淇淋的糗事，讓今天出席甘家葳獲企業贊助記者會的黃筱雯笑稱是愈吃愈冷。

黃筱雯日前在義大利舉行的奧運世界區資格賽於女子54公斤級16強賽止步，讓她無緣提前搶下巴黎奧運門票，並且把希望寄託在5月的最後一場奧運資格賽中，而在輸掉那場比賽後，黃筱雯坦言心情一度相當低落，但當時一同前往義大利移訓的學弟甘家葳卻扮演「暖男」，想邀請黃筱雯一同出門吃「好料」為學姊打氣。

不過黃筱雯在今天出席甘家葳獲企業贊助記者會時，卻不忘虧學弟，表示甘家葳當時信誓旦旦的約她吃「好料的」、「厲害的」，沒想到兩人走到預定要吃的餐廳後店家卻沒有營業，讓甘家葳轉而請她吃冰淇淋和Pizza，黃筱雯說：「不過當時義大利很冷，只有6度，真的是愈吃愈冷。」

但黃筱雯也坦言，學弟的舉動確實讓她覺得暖心，尤其看著他從過去擔任自己的陪練員，到亞運打出成績奪牌並取得奧運門票，今天又獲得企業贊助，真的相當不容易。

對於請吃飯的糗事，甘家葳則笑著解釋由於這次自己是前去移訓，沒有控制體重的限制，所以訓練空檔就到處尋找美食，原本想讓學姊飽餐一頓將失利拋諸腦後，沒想到卻發生餐廳沒開的狀況；甘家葳坦言，黃筱雯一直是他拳擊路上的目標，尤其在去年亞運遇到母親過世的狀況時，黃筱雯也不忘安慰、鼓勵他，「這一次我知道她一定很失落，所以想說找她去吃好料，沒想到最後餐廳卻沒開。」