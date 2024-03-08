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拳擊／等待8天終登場 陳念琴奧運資格賽首戰輕取對手

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳念琴在奧運資格賽首戰輕取對手。圖／中華民國拳擊協會提供
陳念琴在奧運資格賽首戰輕取對手。圖／中華民國拳擊協會提供

中華隊拳擊「四金釵」之一的陳念琴，在義大利當地時間8日，迎來奧運世界區資格賽女子66公斤級首戰，蓄勢待發已久的她，發揮出色控場能力，以5：0輕取斯洛伐克潔西卡（Jessica Triebelova），晉級16強。

面對潔西卡，陳念琴一開賽就掌握局面，有效牽制對手在自己安全距離內，當 Triebelova企圖近身纏鬥，施以迎擊或閃躲後隨即拉開距離，三回合都確實牢牢主宰局勢，陳念琴指導教練柯文明表示，陳念琴只要一穩定，對手就很難打到她，「今天在控制距離還是各方面都還不錯。」

柯文明提到，當初情蒐時，針對潔西卡左撇子特性，會擅用左右變化攻擊，陳念琴就避免與其對峙，「對手會做中距離拚打，一把距離往外拉，對方就無法發揮。」

到義大利後，等了8天才出賽，陳念琴開玩笑說，自己該起床了，「從開始調整、備戰到現在第一場比賽，我覺得狀況有在循序漸進，進入到比賽的感覺。」

陳念琴提到，以前打第一場比賽，都比較不容易進入狀況，但最近有改善，「雖然等到第8天才打，但我覺得依然有很快進入狀況，發揮得不錯。真的等很久，以前很少等這麼多天。上次等這麼久是里約奧運了，等了快兩個禮拜才打。」

晉級16強後，陳念琴下一輪對手是摩洛哥的拉米迪（Saida Lahmidi），預定在9日的下午場，柯文明分析，過去雖未交手，但觀察屬於中短距離選手，會揮大拳，要注意距離的控制，對手直拳較少，一有機會就會近身，會再研擬應對方式。

中華隊 里約奧運 陳念琴

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