體操／世界盃巴庫站 李智凱鞍馬資格賽最高分晉級

體操世界盃巴庫站暨巴黎奧運資格賽，今天男子組進行鞍馬、跳馬、單槓資格賽。「鞍馬王子」李智凱終於恢復身手，以15.533的高分排名第1晉決賽，繼續力拚奧運參賽資格。

除了李智凱外，鞍馬的蕭佑然也以14.866分、排名第4、單槓唐嘉鴻以14.300分、排名第4；跳馬曾為聖以14.316分、排名第7，全都順利闖進決賽，至於丁華恬在女子平衡木也以13.200分、暫排在第5。

在去年完成世大運鞍馬3連霸、亞運鞍馬2連霸的李智凱，在今年巴黎奧運的單項資格賽前2站的開羅站、科特布斯站都沒能進決賽，到巴庫站前的奧運積分排名僅以8分排在第12名。

今天的男子鞍馬資格賽，李智凱終於一雪前恥，以難度分6.5、完成分9.033、總分15.533的高分排名第1，這個分數比他自己在去年亞運摘金的15.500分還要高。

李智凱在接受中央社記者訪問時說道，前2站確實有一些狀況，不過經過在法國里昂的1週調整後狀況好多了，「賽前我就跟教練說，這段期間做難度6.5的動作很順，反而做前2站難度6.2的動作有些卡卡的，所以今天資格賽就直接拚了。」

李智凱表示，前2站拿的分數有些低確實很危險（奧運資格），但現在就是最後2站好好拚，反正也已經沒有退路了，就看老天爺給不給了。

教練林育信也強調，其實以李智凱的水準和動作一直都非常完整，只要做完了基本上都一定能拿金牌，「現在就希望他在這場決賽能繼續拚一下，最後2站就是盡人事聽天命。」

至於前2站都摘金的「亞洲貓王」唐嘉鴻，今天在資格賽採取保守策略，教練翁士航說：「先穩穩晉級再說，決賽的時候會把難度全下，挑戰一下連3站奪冠。」

根據巴黎奧運體操的單項參賽規定，選手在參加完4站資格賽後，擇優3站的積分加總，取總積分前2名的選手獲得奧運資格。