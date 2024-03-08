法國羽賽／4強再戰宿敵安洗瑩 戴資穎：把自己的球打好

台灣羽球天后戴資穎今天在法國羽球公開賽女單8強，以21比17、21比10擊敗日本大堀彩如願闖進4強，而接下來的對手，將是現任球后、韓國好手安洗瑩。

世界第3的戴資穎，賽前對上世界第13的大堀彩有著9勝1敗的對戰優勢，首局開打戴資穎就連得3分占得優勢，不過在9比7領先時多次發生主動失誤，被對手連得5分，反以9比12落後。

不過戴資穎隨即回神，靠著多次的前、後場調動讓大堀彩疲於奔命，儘管雙方在比賽末段一度以17比17平手，但最終戴資穎仍連得4分收下比賽勝利。

第2局開賽後戴資穎又是連得5分，等於跨局連得9分，很快就以11比5搶下技術暫停，短暫休息過後，戴資穎持續保持領先，幾次變化節奏的出拍，都讓大堀彩望球興嘆，更多次以招牌的網前勾對角小球，擦亮羽球魔術師的招牌。

戴資穎在接受中央社記者訪問時表示，「我就是打出自己的球路，降低失誤的發生，第1局還是做得不太好，我想接下來不論對手是誰，還是把自己的球打好最重要。」

現任球后安洗瑩同樣以直落2擊敗中國的何冰嬌闖進4強，將和戴資穎正面強碰爭奪決賽門票。

根據世界羽球總會（BWF）官網顯示，戴資穎和安洗瑩生涯交手過14次，戴資穎以3勝11敗居下風，最近一次就是今年馬來西亞公開賽決賽，當時戴資穎鏖戰3局落敗。