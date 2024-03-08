超馬／拉普蘭500公里極地橫越賽 陳彥博零下18度想拚第1

台灣極地超級馬拉松好手陳彥博參加瑞典拉普蘭500公里極地不休息橫越賽，目前已準備邁向第8個檢查站，並已完成395.3公里，暫時排在所屬的馬拉松（Running）組第2名。

陳彥博在台灣時間今天凌晨2時30分經過第7個檢查站納塔瓦拉（Nattavaara），這是此場賽事最後1個可以補充燃料的檢查站。他在昨天通過冰河地形時，遭遇攝氏零下18度的嚴寒，加上沿途沒有遮蔽物，讓他的身體出了些狀況。

陳彥博透過團隊發出的聲明談到，因為長時間的冷空氣讓支氣管很不舒服外，「身體調節體溫的中樞系統，也因負荷不了連日的低溫出了點狀況，有點發燒以及免疫力下降許多，阿基里斯腱也都腫起來」。

儘管如此，陳彥博抵達納塔瓦拉後，還是帶來了「小驚喜」，正當大會工作人員上前關心陳彥博的身體狀況時，難得一見的「極光」隨之出現，工作人員驚呼「這是Tommy（陳彥博）帶來的光！」

經過休息之後，陳彥博在今天早上10時接著出發前往位於34公里外的第8個檢查站，拉普蘭深處的「2號極圈小屋」。

根據大會資料，抵達2號極圈小屋不會有人、有電力，陳彥博只能靠自己煮東西補充熱量與水分。

陳彥博表示：「真正的低溫開始了，冰河開始颳起很大的風，GPS都結冰，一個人晚上半夜出發，對我來說是非常恐懼的，因為我不知道身體不能撐得過，但還沒有到終點，我還不想放棄，我會盡全力追到第1名的選手。」

賽事官網顯示，陳彥博目前在馬拉松組僅落後法國極地超馬好手柯巴瑞耶（Thierry Corbarieu）排在第2，而柯巴瑞耶已經完成422.9公里，這次賽事的馬拉松組共13人參賽，另有自行車組（Bicycle）、滑雪組（Skiing）組。