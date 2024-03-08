法國羽賽／再退日本空靈女神 戴資穎連三年晉級4強

總獎金85萬美元的法國羽球公開賽今天進行8強賽程，我國一姐戴資穎遭遇世界排名第13的日本「空靈女神」大堀彩，上演雙方生涯的第11度對決，而戴資穎也連續兩天在首局前段落後，並在第一局逆轉拿下後，第二局就拉開差距，最終以21：17、21：10晉級到4強賽。

戴資穎生涯與大堀彩共有10次交手紀錄，其中唯一吞下的一敗就是在去年杭州亞運的16強賽，不過去年法國公開賽兩人又在4強碰頭，當時戴資穎在先丟首局的情況下連追兩局逆轉勝出，成功復仇，只可惜最終戴資穎在決賽不敵陳雨菲。

而今天戴資穎與大堀彩再度狹路相逢，兩人依舊打出激烈拉鋸戰，在首局前段戴資穎雖然一路保持領先，但大堀彩卻展現防守韌性，不僅未讓戴資穎拉開差距，反倒在局中一度打出5：0攻勢逆轉，不過在17：17後戴資穎連拿3分取得3個局點，之後再靠著大堀彩殺球掛網，以21：17先下一城。

第二局戴資穎乘勝追擊，開局就拉出一波10：1的攻勢打得大堀彩措手不及，儘管大堀彩回穩後，逐步將差距縮小到6分，不過戴資穎隨後又再擴大領先，最終以21：10直落二勝出，連續3年挺進到4強賽，接下來將遭遇安洗瑩與何冰嬌之戰的勝者。