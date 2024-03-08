自由車／合約註明要會煮飯 李廷威瘦9公斤備戰旅歐賽季

今年加入斯洛維尼亞職業三級車隊「盧比安納高士特森地客洲際」（Continental Cycling Team Ljubljana Gusto Santic，LGS）的我國自由車年輕好手李廷威，即將在下月飛往歐洲與車隊會合，在今天出席自行車車錶新品發表會時他也透露，過去2個月已經瘦了9公斤，希望能夠在歐洲職業賽場上繳出好成績。

LGS車隊在今年1月派員來台為李廷威舉辦加盟儀式，展現對於這位國內年輕好手的重視，在過去2個月裡他也密集與車隊進行溝通，並在車隊建議下進行減重，而短短2個多月來他已經減重了9公斤，並改掉了吃精緻食物與宵夜的習慣，希望以最佳狀態迎接旅歐賽季。

李廷威坦言，LGS是一支相當年輕的車隊，陣中成員不乏18、19歲的年輕好手，隊內氣氛也相當活潑，不過也因為車隊相當重視年輕選手的培養，讓他認為既然有機會被車隊派上場，就不能對不起被他擠下的隊友，所以過去一段時間不僅成功減重，在訓練上也更為認真。

對於4月2日即將飛往斯洛維尼亞與車隊會合，李廷威坦言並不會太過擔心到當地後的飲食適應等問題，「我們車隊有個特別的規定，每位車手每天都要輪流煮飯，合約裡面還有特別註明要會煮菜，而我有聽學長說當地的餃子一顆要一歐元，所以我可能會學一下包餃子讓隊友嚐鮮，不過餃子也算是高熱量食物，應該也不會太常吃。」

曾在2022年代表中華隊參加環台賽的李廷威，今年雖然無緣再度代表中華隊參賽，不過他也透露將在5月返台參加全大運，力拚明年世大運參賽資格，當然也期待能再度入選中華隊參與環台賽或是跟隨職業車隊一起返台參賽，「不過當然還是代表國家隊出賽比較特別。」

國內自行車車錶大廠bryton在今天發表全新的旗艦機種Rider 460，並李廷威以及旗下車隊成員盧紹軒等人到場為活動站台，分享車錶使用心得，對於這次新推出的Rider 460，已試用過的李廷威說：「一開始以為這是一款低階碼錶，但實際用下來後發現雖然小又輕且還是黑白，但功能齊全，在訓練上完全可以勝任，可以說是麻雀雖小五臟俱全。」