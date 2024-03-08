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印地安泉女網／女雙過頭關 謝淑薇重返球后倒數

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國「一姊」謝淑薇離重返「女雙世界球后」再進一步。 美聯社
我國「一姊」謝淑薇離重返「女雙世界球后」再進一步。 美聯社

今年澳網包辦混雙和女雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，今天印地安泉女網賽開出紅盤，她和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）直落2拍下義大利、俄羅斯聯軍寶莉妮（Jasmine Paolini）／薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova），晉級第二輪，謝淑薇離重返「世界球后」也再進一步。

台比組合澳網捧冠後一勝難求，多哈女網雖闖8強但是首戰對手退賽，杜拜女網賽又是首戰爆冷出局，直到美國硬地賽場終於迎接相隔1個半月的勝利，兩人首盤挺過前4局互相破發亂流，靠第10局關鍵破發以6：4先下一城。

第二盤雙方一路保發到「搶7」，列頭號種子的台比組合5：4時連破對手2個發球分，以7：4搶下勝利，挺進16強。

印地安泉女網賽是WTA 1000分等級大賽，總獎金達925萬8080美金，謝淑薇過去已經3度登頂，2014年她就和中國「金花」彭帥捧冠，2018年和捷克搭檔史翠卡娃（Barbora Strycova）封后，2021年和今年同樣搭檔梅騰絲登頂，今年除尋求第4冠，還有機會重登女雙世界第一。

目前女雙排名第2的謝淑薇去年4月馬德里女網賽才復出，印地安泉女網沒有「保分」壓力，今天奪勝後確定積分超越目前球后搭檔梅騰絲，不過能否登上世界第一，還要看目前排名第3的澳洲杭特（Storm Hunter）本站表現。

澳網 羅斯 謝淑薇

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