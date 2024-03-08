拳擊／黃筱雯奧運資格賽過頭關 拚門票有信心

台灣拳擊女將黃筱雯7日在巴黎奧運第1次拳擊世界區資格賽女子54公斤級首場賽事，以5比0擊敗智利選手布拉佛，闖進16強，也讓她更有信心迎接接下來的賽事。

東京奧運拳擊銅牌得主黃筱雯，去年杭州亞運意外在8強止步，沒能提前取得巴黎奧運資格，也讓她不免感到壓力，而她仍有機會連2屆叩關奧運，只要能躋身這次在義大利舉行的第1次世界區資格賽4強就能如願。

黃筱雯女子54公斤級首輪輪空，次輪對戰智利選手布拉佛（Denisse Bravo），以5比0順利過關，16強賽將對戰韓國選手林愛智。

教練劉宗泰接受中央社記者訪問時表示，由於在抵達義大利第7天才輪到黃筱雯上場，「讓筱雯等到有點太想打，所以第1回合攻擊距離沒控制好，但在第2、3回合距離就拉得很漂亮。」

隨著後續對手實力更加強勁，劉宗泰認為，如何拿捏第1回合攻擊距離，將成為黃筱雯重要課題。

黃筱雯表示，在拿下第1場比賽勝利後，將更有信心，她認為，面對接下來比賽會比較放開一點。

黃筱雯9日將在16強賽出賽，劉宗泰透露，這次有帶陪練員隨行，將趁著8日休兵日，模擬對手狀況設定攻擊戰術。