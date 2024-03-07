跆拳道／全中錦對打首日金牌大洗牌 鳳鳴國中摘兩金

112學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，今於新竹縣體育館進行對打首日賽程，共進行國、高男女12組賽事，沒想到賽果跟今天急降的溫度一樣，12組冠軍全部換人當，而且12金分散到11所學校，唯獨首度以校隊形式參賽的新北鳳鳴國中靠著國女42公斤級賴沂貞、國男48公斤羅浩恩摘下兩金，成為今天對打首日的最大贏家。

全中錦今進行國、高中男和女子組對打12組賽事，從上午8點開戰持續進行長達12個小時才比完，結果冷門頻傳，去年在國女43公斤摘金的楊光國中王涵菲打敗鳳鳴國中賴沂貞摘金，今年決賽兩人再度於金牌賽碰頭，前兩局雙方1：1平手，關鍵第三局，賴沂貞以較佳的攻勢，最終以10：4拿下第三局逆轉復仇摘金。

「我覺得我打的一般般耶。」在成功復仇摘金後，賴沂貞恢復在場外傻憨的個性，看到人都笑笑絲毫沒有殺傷力，但最了解她的教練張詠渝，直言這位弟子就像是「烏龍派出所」中的娘炮刑警一樣騎上摩托車整個人就變身，「沂貞只要一上場就能展現那種不服輸殺氣，但一下來後又立刻變成『傻貞』。」

賴沂貞在小二時被媽媽送去學跆拳道，希望可以讓她學到一些防身術，她自小四就踢出成績，去年全中錦雖然屈居跟牌，但接著9月就拿下全國青少年賽金牌，今年更直指全中運金牌，張詠渝說：「沂貞今年上半身能力增強，同時也抓到電子護具的得分技巧，也是她這次可以摘金的原因。」

今在國男45公斤算是競爭最激烈的一個量級，共有多達113人參賽，選手必須單日連勝七場才能拿到最後金牌，最終金牌戰由桃園市楊光國中鄭博隅以連勝兩局打敗基隆市成功國中徐聖閔後摘金，鄭博隅說：「這是我單日比過最多場的比賽，本來目標是晉8強，沒有想到最後拿到金牌。」