跆拳道／全中錦成全中運會前賽 龍山國中首日獨攬4金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
全中錦首日賽程北市龍山國中獨攬4金。圖／大會提供
全中錦首日賽程北市龍山國中獨攬4金。圖／大會提供

112學年度全國中等學校跆拳道錦標賽今於新竹縣立體育館展開為期5天的首日賽程，今年參賽人數爆增，首日進行的品勢賽程，形同今年4月北市全中運的會前賽。

新竹縣繼110學年度後再度承辦全中錦，今年人數再破新高，110學年全中錦時就有200所國、高中學校參加、參賽人數近2000人，112 學年再度大幅成長，吸引全國270所國、高中學校參加、參賽人數2300人，幾乎準備在今年4月全中運參賽的國、高中跆拳道精英全部到齊。

去年在同場地表現不如人意的北市龍山國中，今年捲土重來，獨攬個人國男、混合雙人和團體三人國男、國女4金，讓教練李昆懿滿意的說：「今年全中運我們又是地主隊，包辦品勢所有5金是我們的目標。」而龍山國中最有名的學姐便是去年杭州亞運奪銅的國手陳歆雅

首日品勢賽事從上午9點開始一起持續到晚上8點多才頒完獎，在競爭最激烈的黑帶組部份共有國、高中10組，北市龍山國中獨攬個人國男林冠佑、混合雙人施卓治／陳敏慧和團體三人國男林冠佑／施卓治／謝忞祐、國女陳敏慧／陳璿／蔡語嫣共奪下各校最多4金。

北市龍山國中在7年前由亞錦國手李昆懿執教下，將龍山國中打造成台灣品勢的國中霸權，過去曾兩度包辦全中運所有品勢5金，即便去年拿到3金2銀都被視為是失敗，李昆懿首先讚美今年全中錦到新竹縣體育館舉行，他說：「今年全中錦比賽場地極佳，整體也很有比賽的氛圍感，更特別是這裡又剛好是去年全中運的場地，我們只拿了3金算小輸，當然失敗也是小朋友很難得的經歷，我們藉由今年全中錦的表現，讓我們對今年的全中運更具信心。」

龍山國中能成為台灣品勢的霸權國中，教練李昆懿透露，「我們相對把枯燥的品勢訓練更多元化和趣味化，而且我們的教練至少都是研究所畢業，我目前也在攻讀台灣師大博士班，可以將所學與訓練做結合，同時，也要感謝學校的支持以及去年開始贊助我們的贊助商『台灣光罩』，讓我們有更充份的資源。」

全中運 跆拳道 陳歆雅

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