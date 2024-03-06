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拳擊／黃筱雯迎接奧運資格賽首戰 目標穩中求勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
黃筱雯明天將迎接奧運資格賽首戰。圖／中華民國拳擊協會提供
黃筱雯明天將迎接奧運資格賽首戰。圖／中華民國拳擊協會提供

調整備戰多時，中華隊「四金釵」之一的黃筱雯，將在義大利當地時間7日迎來奧運資格賽首場賽事，對手是來自智利的布拉沃（Denise Bravo）。

黃筱雯所屬的女子54公斤級，從4日展開首日賽程，因抽到長籤，7日才迎來首戰，布拉沃以5：0擊敗亞美尼亞選手晉級，指導教練劉宗泰說：「筱雯目前狀況維持正常水準，也等了很多天，她一定也很想表現，希望她不要操之過急，把她應有水準打出來，應對好每一場比賽。」

隨著比賽日逐漸逼近，劉宗泰把黃筱雯的訓練強度逐步遞減，6日最後練習則避免疲勞感產生，強度再下修，以防帶著酸痛感上場比賽。同時黃筱雯把體重控制在53.5公斤上下，尤其每次訓練結束，就隨即趴在地上，並蓋上多件厚外套繼續逼出汗水，劉宗泰戲稱這是「行動桑拿」，只有賽季期間的訓練才會用這套方法。

劉宗泰認為，此次不論抽籤與對手分析，團隊都做足功課，希望黃筱雯可以再放開一點，只要把練習內容發揮出來，相信會有好的結果。

由於沒能在去年杭州亞運拿到奧運資格，來到義大利參加第一次世界區資格賽，黃筱雯坦言也有點壓力，不過力求自己平常心，同時也透過其他休閒娛樂方式來舒壓。

奧運資格賽期間，國際奧會在會場推廣選手下載以奧林匹克歷史典故、運動相關知識為主的闖關遊戲，拿高分還可換獎品，黃筱雯在義大利備戰期間，還常登上排行榜第1名，「每次都是準備好幾天才上場，也稍微看一下第一輪的比賽，覺得把這幾天表現就有機會，多少壓力會有點大，我希望不要給自己太多壓力。」

黃筱雯提到，盡量避免壓力讓自己失常，賽前備戰期間，均以控制體重為主，目前已經適應54公斤級的身體狀況，「沒有特別降很多，有吃有練感覺還不錯，明天先求穩穩過關。」

中華隊 布拉 黃筱雯

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