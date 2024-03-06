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青年盃田徑／破釜沈舟的決心 謝元愷110欄首達世青賽標

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
謝元愷在高男110公尺跨欄決賽跑出13秒48的佳績。記者劉肇育／攝影
謝元愷在高男110公尺跨欄決賽跑出13秒48的佳績。記者劉肇育／攝影

放眼世青賽達標的鳳山商工欄架好手謝元愷，在僅剩下2場賽事必須2次達標的情況下，今天在新北市全國青年盃田徑公開賽高男110公尺跨欄決賽帶著破釜沈舟的決心，衝出破大會紀錄的13秒48佳績，首度達到世青賽參賽標準，4月底全中運力拚第二次達標。

今年U20世青賽將於8月26日至31日於秘魯利馬舉行，而依照中華田協選拔辦法，選手必須在核准之國內外賽事中達參賽標準2場次，成績採計將在6月2日截止，而我國目前已有男子標槍黃潮鴻、女子鐵餅江靜緣兩度達標。

至於近年表現優異的新生代欄架好手謝元愷，在日前港都盃挑戰世青賽首次達標以0.05秒差距擦身而過後，僅剩下青年盃與全中運兩場必須挑戰兩度達標，在日前的青年盃預賽跑出13秒66後，謝元愷在今天的決賽則是抱持著破釜沈舟的心情參賽，最終他也衝出13秒48的佳績順利摘金，也完成首次達標任務。

謝元愷坦言，近期練習狀況都相當好，不過比賽時成績卻都有點「落漆」，「以前有（林）翊凱次刺激我，但現在他不在（升上大學）後，我真的有點想他，他也開玩笑說我沒有他就不行。現在我必須想辦法在獨跑時跑出好成績，教練也告訴我要找回以前往前衝的感覺。」

謝元愷指出，平時在練習時甚至能跑出13秒30、20的成績，不過在這次青年盃預賽成績不如預期後，情緒一度相當低沉，不過昨天不少人都傳訊息關心他，希望他不要帶著那麼大的壓力出賽，而今天賽前他也決定放鬆心情去面對，甚至還與朋友聊聊天、說說笑話，「全中運是最後一次機會了，壓力肯定還是大，但希望能跟這次一樣放鬆心情去面對。」

全中運 田徑

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