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青年盃田徑／100欄也過亞青標 易柏安衝出女子歷年第10傑

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
北門高中易柏安（右）在青年盃女子100公尺跨欄決賽跑出13秒55佳績，讓教練月健龍（左）相當驚喜。記者劉肇育／攝影
北門高中易柏安（右）在青年盃女子100公尺跨欄決賽跑出13秒55佳績，讓教練月健龍（左）相當驚喜。記者劉肇育／攝影

新北市全國青年盃田徑公開賽今天上午舉行男女子組百米欄架決賽，其中在高中組賽事傳來佳績，高女組北門高中易柏安在風速＋2.0m/s的助威下，跑出13秒55的佳績大幅改寫生涯最佳紀錄，也擠進我國女子100公尺跨欄歷年第10傑。

400公尺跨欄與100公尺跨欄雙棲的易柏安，已經在主項的400公尺跨欄多次達到今年亞青賽參賽標準，甚至為了一圓亞青國手以及和亞洲頂尖好手同場競技的夢想，讓她決定放棄與今年亞青賽同時間舉行的全中運，希望透過與各國好手的競爭提升自身能力。

易柏安除了在女子400公尺跨欄的成績持續突破，包括日前在春季盃跑出58秒89躍居我國歷年第7傑外，副項的女子100公尺跨欄也在這次的青年盃大有斬獲，在日前港都盃就生涯首度跑進14秒內的她，這次青年盃預賽就有13秒90的佳績，而今天決賽更是在合法風速上限的加持下，一口氣衝出13秒55的佳績，一舉超越今年亞青賽參賽標準13秒72，並躍居我國歷年第10傑。

易柏安表示，在衝過終點並看到如此佳績後一度覺得相當不可思訝異，畢竟自己的主要跨欄技巧還是以400公尺跨欄為主，100公尺跨欄過去大多是為了輔助速度訓練和跨欄技巧。

教練月健龍也說，易柏安能在100公尺跨欄跑出如此佳績也讓他感到相當驚喜，不過他也強調易柏安在女子400公尺欄架的成績，在國際賽事中仍比較具有競爭力，不會就此因此改變專項。

月健龍提到，除了訓練上的投入，也必須感謝楊舒涵老師在訓練及輔導上給予易柏安實質的幫助，尤其在心理素質上才是提升成績最主要的原因。

全中運 田徑

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